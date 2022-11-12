Tarihin önemli 5 namazgahı

🔸 Namazın kılınabilmesi için önce bir çeşmenin bulunup abdest alınması ve kıble yönünün bilinmesi gerekir. İşte bu sebeple Osmanlı'dan manevi bir miras olarak kalan namazgâhların yanına çeşme de inşa edilir.

🔸 Kıbleyi gösteren mihrap taşı, aynı zamanda namaz kılan kimsenin önünden geçenlere karşı set görevi de üstlenir.

🔸 Ayrıca ibadet eden kimsenin dinlenmesini sağlamak amacıyla çınar gibi gölge veren ulu ağaçlar da bu yapıların etrafına dikilir.