Müslüman seyyah İbn Battuta, Marco Polo’ya karşı! İbn Battuta ve Marco Polo’nun seyahatlerindeki farklılıklar...

◾ Dünyanın en büyük gezginlerinden biriydi, Marco Polo. Öyle ki maceraları beyaz perdeye dahi aktarıldı. Ancak bir isim daha var ki Marco Polo'yu çeşitli sebeplerle geride bıraktı: İbn Battuta. 22 yaşında hac niyetiyle yola çıktı ve 28 yılda, 3 kıtada, 117.500 kilometrelik mesafeyi adım adım gezdi.

◾ Keşfedilmemişin peşinde olan Battuta, gezileri boyunca pek çok farklı coğrafyanın yaşamına tanıklık etti. Dolaştığı diyarların 700 yıl önceki durumlarını, devlet ve toplum yapılarını, inanç ve adetlerini, doğal özellik ve ürünlerini tanıttı.

◾ Marco Polo ve İbn Battuta dünyanın büyük seyyahları olarak beraber anılsalar da birçok yönden farklılardı. Battuta, seyahatleri ve anlattıklarıyla Polo'yu geride bıraktı.

◾ İki seyyah arasındaki farklılıklardan bahsetmeden önce Marco Polo ve İbn Battuta'yı kısaca tanıyalım👇