Müslüman seyyah İbn Battuta, Marco Polo’ya karşı! İbn Battuta ve Marco Polo’nun seyahatlerindeki farklılıklar...
Dünyanın en büyük gezginlerinden biriydi, Marco Polo. Öyle ki maceraları beyaz perdeye dahi aktarıldı. Ancak bir isim daha var ki Marco Polo'yu geride bıraktı: İbn Battuta. 22 yaşında hac niyetiyle yola çıktı ve 28 yılda, 3 kıtada, 117.500 kilometrelik mesafeyi adım adım gezdi. Keşfedilmemişin peşinde olan Battuta, gezileri boyunca pek çok farklı coğrafyanın yaşamına tanıklık etti. Marco Polo ve İbn Battuta dünyanın en büyük seyyahları olarak beraber anılsalar da birçok yönden farklılardı. Battuta'nın seyahati, daha uzun, zorlu ve dönemin en önemli kültür merkezlerine ulaşması bakımından daha kapsayıcıydı.
Giriş Tarihi: 08.01.2022
10:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
13:24
◾ Dünyanın en büyük gezginlerinden biriydi,
Öyle ki maceraları beyaz perdeye dahi aktarıldı. Ancak bir isim daha var ki Marco Polo'yu çeşitli sebeplerle geride bıraktı: Marco Polo. 22 yaşında hac niyetiyle yola çıktı ve 28 yılda, 3 kıtada, 117.500 kilometrelik mesafeyi adım adım gezdi. İbn Battuta.
◾ Keşfedilmemişin peşinde olan Battuta, gezileri boyunca pek çok farklı coğrafyanın yaşamına tanıklık etti. Dolaştığı diyarların 700 yıl önceki durumlarını, devlet ve toplum yapılarını, inanç ve adetlerini, doğal özellik ve ürünlerini tanıttı.
◾ Marco Polo ve İbn Battuta dünyanın büyük seyyahları olarak beraber anılsalar da birçok yönden farklılardı. Battuta, seyahatleri ve anlattıklarıyla Polo'yu geride bıraktı.
◾ İki seyyah arasındaki farklılıklardan bahsetmeden önce Marco Polo ve İbn Battuta'yı kısaca tanıyalım👇
◾ Marco Polo'nun doğum tarihi kesin olarak bilinmez. Ancak babası 1269'da Venedik'e geri döndüğünde on beş yaşında olduğu kayıtlara geçmesinden dolayı
1254'de dünyaya geldiği düşünülür.
◾ Polo,
tüccar bir aileye mensuptu. Bu nedenle de babası ve amcası 1260'dan sonra Venedik'ten ayrılıp İstanbul, Kırım, Volga bölgesi, Bulgar ve Saray, İran ve Çin'de ticari faaliyetlerde bulundular. Ülkelerine döndüklerinde ise Papa Gregorio tarafından Pekin'e gönderilmelerinden dolayı Marco'yu ve iki misyoneri de yanlarına alarak uzun bir yolculuğa çıktılar.
◾ Bu seyahat 1271-1274 yılları arasında sürdü.
Çin'deki mahalli dilleri öğrenen Marco Polo, bazı resmi görevler de üstlendi.
On yedi yıl Çin’de yaşadı
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Sonrasında hükümdarın yaşlanması, onun ölümünden sonra başlarına bir şey gelmesinden endişe etmelerinden dolayı Çin'den ayrıldılar. Marco Polo, babası ve amcası on yedi yıl Çin'de yaşadı.
◾ Deniz yoluyla Çinhindi ve Hindistan kıyılarını takip ederek İran, Ermenistan ve Trabzon üzerinden
1295'de İtalya'ya döndüler.
◾ Marco Polo, 1298'de Venedik ve Cenova arasında savaş patlak verince askere alındı, kaptanlık yaptı. Ancak
esir düştü.
◾ Zindanda İtalya'nın Pisa şehrinden gelen bir esirle tanıştı. Rustichello adındaki bu kişi,
Marco Polo'nun seyahat anılarını kaleme aldı.
◾ Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Venedik'e geri dönen Marco Polo, 1324 yılında öldü.
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Tarihin en büyük seyyahlarından biri olarak kabul edilen İbn Battuta, 24 Şubat 1304'te, Fas'ın Tanca şehrinde doğdu.
◾ Ailesi Berberî Levâte kabilesine mensup olup Berka'dan buraya göç etti ve onun seyahatnamesinde yer alan
cümlesinden anlaşıldığına göre birçok kadı yetiştirdi. Nitekim kendisi de çeşitli yerlerde kadılık yaptı. "kazâ ve meşihat benim ve atalarımın mesleğidir"
◾ Türk, Moğol ve Maldivlilerin hükümdarlarıyla tanışan İbn Battuta, birçok ülkede
kadılık makamına getirildi. Farsça ve Türkçe bilmesi ve yolculuklarında çeşitli siyasî tecrübeler kazanması dolayısıyla kendisine bazı diplomatik görevler verildi.
İbn Battuta'nın seyahatlerinden 15 alıntı
◾ İbn Battuta, 14 Haziran 1325 Tanca'dan
hac niyetiyle yola çıktığında henüz 22 yaşındaydı. Kendisi de doğduğu kentten ayrılışını şöyle anlatır:
"Beytü'l-Harâm'ı haccetmek ve Ravda-i Mutahhara'yı ziyaret etmek maksadıyla 2 Receb 725 (14 Haziran 1325) Perşembe günü doğum yerim olan Tanca'dan çıktım. O zaman, kuşların yuvalarını terk edişleri gibi, ben de vatanımı terk ettim. Annem babam henüz hayatta idiler. Kendilerinden üzülerek ayrıldım. Bu benim için olduğu kadar onlar için de bir üzüntü kaynağı oldu. Seyahate çıktığım, müminlerin emîri ve dinin yardımcısı, imam-ı mukaddes Ebû Yusuf b. Abdülhakk'ın oğlu Ebû Sa'îd'in saltanatı zamanına rastlıyordu. Tanca'dan ayrıldığımda 22 yaşında idim." https://www.instagram.com/p/CYdvuXCjMfB/