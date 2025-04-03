Marifetname müellifi İbrahim Hakkı Erzurumi cümleleri

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Allah'ın seni, kendi zikri ve tefekkürüyle meşgul ettiğini görürsen, bunun sevgisinin müjdesi olduğunu bil.

İbrahim Hakkı Erzurumî

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER