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Marifetname müellifi İbrahim Hakkı Erzurumi cümleleri

Yayınlanma Tarihi: Nisan 03, 2025 09:34 Güncelleme Tarihi: Nisan 03, 2025 10:08

1757 yılında tamamladığı meşhur eseri Marifetname ile tanınan Erzurumlu İbrahim Hakkı, ömrünü ilim yolunda harcamış fedakar bir alimdi. Otuzlu yaşlarında ilk defa Hac vazifesini eda etmek için Hicaz'a gittiğinde Hayyam, Attar, Şirazi gibi şairlerin eserleri ile tanıştı. Belirli aralıklarla İstanbul'da a bulunan İbrahim Hakkı, saray kütüphanesinden faydalandı ve Marifetname'yi kaleme aldı. İşte, Marifetname müellifi İbrahim Hakkı Erzurumi'nin altı çizilesi cümleleri...

1/20

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Cân u dilden fânî kıldın âkıbet, sen beni mestâne kıldın âkıbet…

Günümüz Türkçesiyle

Canımı ve gönlümü, sonumu geçici kıldın, sen benim akıbetimi mest ettin

İbrahim Hakkı Erzurumî

İSLAM İLİM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN BİRİ: MARİFETNAME

2/20

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Allah'ın seni, kendi zikri ve tefekkürüyle meşgul ettiğini görürsen, bunun sevgisinin müjdesi olduğunu bil.

İbrahim Hakkı Erzurumî

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

3/20

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İyilik yapanla kötülük yapanı bir tutma. İyilik edeni duadan unutma.

İbrahim Hakkı Erzurumî

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

4/20

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Her belaya sabredip, her kazaya rıza göster ki, her şerde bir hayır olduğunu göresin.

İbrahim Hakkı Erzurumî

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

5/20

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İbadet öyle bir sanattır ki o ancak yalnızlık tezgâhında işlenir.

İbrahim Hakkı Erzurumî

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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