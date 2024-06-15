Kurban kesim zamanı ne zaman başlar?

🔶 Kurban kesiminin amacı diğer hayvanların kesiminden farklı olduğu için dikkat edilmesi gereken belirli hususlar bulunur. Kurban ibadetinin kabul olması için bu kurallara riayet etmek gerekir.

🔶 İlk olarak hayvanın kesim yerine incitilmeden götürülmesi ve kesileceği zaman kıbleye karşı olacak şekilde sol tarafı üzerine yatırılması gerekir.