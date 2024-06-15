Kurban kesim zamanı ne zaman başlar?
Kurban, kulun Allah'a teslimiyetini ve sadakatini simgeler. Bu önemli ibadetin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için kurban kesim vakti ve kurban kesimi ile ilgili kurallara dikkat edilmelidir. Peki kurban kesim zamanı ne zaman başlar? Kurban ne zaman kesilmelidir? İşte Kurban kesme konusunda dikkat edilmesi gereken hususları sizler için hazırladık...
Giriş Tarihi: 15.06.2024
11:52
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
🔶 Kurban kesim vakti, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahında bayram namazının kılınmasıyla başlar. Bayram namazının kılınması, kurban kesimi için ön koşuldur.
🔶 Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah namazından sonra başlayan kurban kesimi ve bayramın dördüncü günü akşam namazına kadar devam eder. Bu süre zarfında, herhangi bir zaman diliminde kurban kesimi gerçekleştirilebilir.
Osmanlı'da Kurban Bayramı gelenekleri
🔶 Müminler her yıl Kurban Bayramı'nda
Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in Allah'ın emrine tam bir itaatle verdikleri örnek sınavı hatırlamak için kurban keserler.
🔶 Bu ibadetin yerine getirilmesi için gereken şartlar şunlardır: Müslüman olmak, ergenlik çağına erişmiş olmak, akıl sağlığının yerinde olması ve belirli bir miktarda mal veya parasal varlığa sahip olmak.
Kurban bayramının ehemmiyeti
🔶 Kesilen kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, akrabaların ziyaret edilerek ellerinin öpülmesi ile toplumda unuttuğumuz veya unutmaya yüz tutulan değerlerimiz tekrardan canlanır.
🔶 İslamiyet açısından bakıldığında kurban; kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve sosyalleşmemize katkı sağlayan bir ibadettir.
Bir mefhum olarak Kurban Bayramı
Kurban keserken dikkat edilecek hususlar
🔶 Kurban kesiminin amacı diğer hayvanların kesiminden farklı olduğu için dikkat edilmesi gereken belirli hususlar bulunur. Kurban ibadetinin kabul olması için bu kurallara riayet etmek gerekir.
🔶 İlk olarak hayvanın kesim yerine incitilmeden götürülmesi ve kesileceği zaman kıbleye karşı olacak şekilde sol tarafı üzerine yatırılması gerekir.
🔶 Kesilecek hayvanı ürkütmemek için bıçak hayvana gösterilmemeli, kurbanın en doğru şekilde kesilmesi için ise keskin bir bıçak kullanılmalıdır.
🔶 Bıçak, sağ el ile tutulmalı ve keserken
"Bismillâhi Allahü ekber" denilmelidir. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder. Bu kısım oldukça önemlidir.
Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor?