Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor?
Teşrik, Arapça kökenli bir kelime olup "etleri doğrayıp kurutmak" manasına gelmektedir. Fakat günümüzde bu anlamda karşılık bulmaz. Zamanla Kurban Bayramı ile bütünleşen bir sözcük haline gelmiştir. Peki, kurban ibadetini yerine getirirken teşrik tekbiri niçin yapılır? teşrik tekbiri hangi manaya gelmektedir? Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? İşte 2023 Kurban Bayramı tekbirleri vakitleri....
Giriş Tarihi: 27.06.2023
15:41
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
15:44
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?
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Teşrik, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu sözcüğün karşıladığı mana "etleri doğrayıp kurutmak" tır . Fakat günümüzde bu anlamda karşılık bulmamaktadır.
🔹 Bugün, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesilen kurban esnasında kullanılır. İşte bu sözcüğün çıkış hikayesi şöyledir:
Eskilerde bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2. 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılır. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir.
TEŞRİK TEKBİRİ KELİME MANASI
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"Teşrik Tekbir"indeki " tekbir" sözcüğü, demektir. Kurban Bayramı'nın arefe günü "Allah'ı (CC) ululamak, yüceltmek" sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (9 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardır. (13 zilhicce)
🔹 Bu ibadeti yerine en iyi şekilde getirmek için de
23 defa "teşrik tekbiri"ni getirmek gerekir. "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"
TEŞRİK TEKBİRİNİ KİMLER GETİRMELİ?
🔹 Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri,
Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur.
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Bu sene Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran salı günü başlıyor.
23 VAKİT OKUNUR
🔹 Arefe günü okunmaya başlanan teşrik tekbiri, bayramın
4. günü (1 Temmuz Cumartesi) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.
🔹 Teşrik tekbirinin,
sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir. İbadetin dikkat edilmesi gereken hususu budur.
TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNEN HÜKMÜ NEDİR?
🔹 Peki, teşrik tekbirinin dinen hükmü nedir? Peygamber Efendimiz (SAV) nasıl getiriyordu? Bu hususlar oldukça merak ediliyor. Bu sorunun cevabı şöyledir:
"Hz. Peygamber (SAV), Kurban Bayramı'nın arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır."
(Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).611