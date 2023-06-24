Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor?

Teşrik, Arapça kökenli bir kelime olup "etleri doğrayıp kurutmak" manasına gelmektedir. Fakat günümüzde bu anlamda karşılık bulmaz. Zamanla Kurban Bayramı ile bütünleşen bir sözcük haline gelmiştir. Peki, kurban ibadetini yerine getirirken teşrik tekbiri niçin yapılır? teşrik tekbiri hangi manaya gelmektedir? Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? İşte 2023 Kurban Bayramı tekbirleri vakitleri....