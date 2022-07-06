Kurban bayramı tatili kaç gün? Ne zaman başlıyor?

🔸 Kurban Bayramı'nın amacı temelde et kesmek ve kan dökmek değil, Allah'a göstermemiz gereken takva ve teslimiyetin bir ifadesi olarak bu eylemi gerçekleştirmemizdir.

"Kurban etleri ve kanları değil, sadece takvanız Allah'ın katına ulaşır." (Hacc 22/37)