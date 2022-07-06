Kurban bayramı tatili kaç gün? Ne zaman başlıyor?
İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Kurban Bayramında Müslümanlar Allah'a yakınlaşmak için kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek. Müminler böylelikle Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in itaat ve teslimiyetini anarak, kendi teslimiyetlerini simgesel olarak gösterecekler. İnsanlar kurban kestikten sonra akrabalarını ziyaret edecekler, büyüklerinin ellerini öpecekler ya da bayramı tatilde değerlendirecekler. İşte bütün bunları planlayanların aklında ise aynı soru: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 06.07.2022
17:16
Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
17:17
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Kurban, Allah ile kulu arasında yakınlık kurmaya vesile olan bir ibadet olarak karşımıza çıkar. Kurban bize Hz. İbrahim'in (RA) Allah'a (CC) olan itaatini, Hz. Hacer'in (RA) ve Hz. İsmail'in (RA) ise teslimiyetini hatırlatan ehemmiyetli bir ibadettir. 🔸 En'am suresi 162. ayet-i kerime, bizlere kurban ibadetinin önemini anlatır niteliktedir. "De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir."
Allah'a teslimiyetin zirvesi: Hz. İsmail
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Kurban Bayramı'nın amacı temelde et kesmek ve kan dökmek değil, Allah'a göstermemiz gereken takva ve teslimiyetin bir ifadesi olarak bu eylemi gerçekleştirmemizdir.
"Kurban etleri ve kanları değil, sadece takvanız Allah'ın katına ulaşır." (Hacc 22/37)
Kurban Bayramı ve kurban mefhumu
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Resululah (SAV) buyurdular ki: "Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Bunu, fazilette nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder."
(Abdullah İbnu Kurt, Kütüb'ü-Sitte: Hadis no: 4561)
🔸 Resulullah Efendimiz'in (SAV) günlerin en büyüğü olarak tavsif ettiği bu mübarek gün 2022 yılına geldiğimizde
9 Temmuz Cuma gününe tekabül ediyor.
İyilik mafyası
🔸 Zilhicce ayının en önemli günlerinden olana
Arefe günü ise Müslümanlar için haftanın en önemli gününü oluşturan Cuma gününe denk geliyor. Dolayısıyla 8 Temmuz Cuma bayram hazırlıklarının son günü olmakla beraber manevi açıdan da önemli bir konum teşkil ediyor.
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Kurban Bayramı kaç gün sürecek?
🔸 Kurban bayramı
4 gün sürecek. Bayramın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi, 4. günü ise 12 Temmuz Salı olacak. Hanifi'lere göre 3. Güne kadar kurban ibadeti yerine getirilebilecekken Şafi'lere göre 12 Temmuz Salı günü ikindi namazına kadar kurban kesilebilecek.
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Kurban Bayramı tatili kaç gün?
🔸Resmi açıklamalara göre
8 Temmuz Arefe günü yarım gün tatil olarak başlayan bayram tatili 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günüyle birleştirilerek 9 günlük bir bayram periyoduna dönüştü.
🔸9 Temmuz Salı günü başlayan bayram tatili 17 Temmuz Pazar gününe kadar devam ederken bu uzun soluklu ara 18 Temmuz Pazartesi itibariyle normal seyrine dönecek.
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