Kur'an-ı Kerim neden hikayeler anlatır?

1 /10 Kur'an kıssalarının insan hayatındaki yeri ve önemi















"Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an, uydurulabilecek bir söz değildir; fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir."

Yusuf Suresi, 111. ayet

◼ Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın insanlığa rahmet olarak gönderdiği en son ilahi mesajdır. İnsan, fıtraten en mükerrem varlık olarak yaratılmış olmasına rağmen aklı, idraki ve imkanları bakımından sınırlı ve kusurludur. Bu sebeple kendisini yaratan mutlak varlığa her an muhtaçtır. Tarih boyunca insanlığın ilahi vahiyle aydınlanma ihtiyacı, karanlıkta yol arayan bir insanın ışığa olan gereksinimi gibi hayati bir önem taşımıştır.

◼ Kur'an bu ilahi mesajı sunarken, beyan ve üslup kalıplarını en güzel ve tesirli biçimde kullanmıştır. Bu üsluplar arasında ilahi hitabın ciddi bir kısmını teşkil eden kıssalar ayrı bir yere sahiptir. Kur'an kıssalarını sıradan edebi hikayelerle veya kurgusal mesellerle karıştırmamak, kelimenin kök ve ıstılah manalarını doğru kavramaktan geçer.

İlahi hitabın özü: Kur'an'ın ana temaları