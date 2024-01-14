Kur'an-ı Kerim'de Regaip Kandili: Regaip Gecesi Kur’an’da geçiyor mu?

🔸 Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Allah'ın (CC) Müslümanlara ikram ettiği feyizli bir zaman dilimidir. Üç ayların gelişini müjdeleyen Regaip Kandili'nde müminler samimi bir kalple Allah'a (CC) yönelerek affedilmeyi ümit eder. Ramazan ayının habercisi olan üç ayların ilk kandil gecesi Regaip, tüm yurtta ülkemiz ve İslam alemi için dualar edilerek idrak edildi.

🔸 Regaip, 'herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek' anlamına gelir. Bu ay, Yüce Allah'ın (CC) rahmet ve mağfiretinin diğer zamanlardan daha çok tecelli ettiği aydır.

ÜÇ AYLAR SÖZLÜĞÜ