Kur'an-ı Kerim'de Regaip Kandili: Regaip Gecesi Kur’an’da geçiyor mu?
Kuran-ı Kerim'de Regaip ile ilgili ayet olup olmadığı Müslümanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Regaip, 'herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek' anlamına gelir. Osmanlılar zamanında II. Selim (1566-1574) döneminden başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığından dolayı "kandil" olarak anılmaya başlanmıştır. Peki, Regaip Gecesi Kur'an'da geçiyor mu? İslam dininde Regaip Kandili var mı? Sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 14.01.2024
11:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:33
Kur'an-ı Kerim'de Regaip Kandili
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Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Allah'ın (CC) Müslümanlara ikram ettiği feyizli bir zaman dilimidir. Üç ayların gelişini müjdeleyen Regaip Kandili'nde müminler samimi bir kalple Allah'a (CC) yönelerek affedilmeyi ümit eder. Ramazan ayının habercisi olan üç aylar, üç ayların ilk kandil gecesi Regaip, tüm yurtta ülkemiz ve İslam alemi için dualar edilerek idrak edildi.
🔸 Regaip, 'herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek' anlamına gelir. Bu ay, Yüce Allah'ın (CC) rahmet ve mağfiretinin diğer zamanlardan daha çok tecelli ettiği aydır.
ÜÇ AYLAR SÖZLÜĞÜ
Kur'an-ı Kerim'de Regaip Kandili
🔸 Müminler için bütün zamanlar ehemmiyetlidir ve Allah'ın(CC) rızası gözetilerek yaşanır. Bununla birlikte mübarek gün ve geceler,
için bahşedilen değerli zamanlardır. yaratılış gayemizi idrak etmek ve Allah (CC) ile bağımızı kuvvetlendirmemiz
🔸 Mümin bu zaman dilimleri fırsat bilerek yaşadığı hayatı muhasebe edip
mübarek gün ve geceleri, tefekkür, dua, tövbe ve ibadetlerle geçirir.
🔸 Bu aylar, geçmişin muhasebesinin yapılarak
geleceğe azim ve umutla hazırlanmaya imkan tanır ve kulluk bilincin artması açısından son derece önem arz eder.
Regaip Gecesi Kur’an’da geçiyor mu?
Regaip Gecesi Kur'an'da geçiyor mu?
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Kur'an'da Regaip Gecesi, gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen ve aynı zamanda haram aylardan biri olan Recep ayında bulunur.
🔸 Regaip Gecesi'nin
Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmeme hususu Müslümanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Regaip lafzı Kur'an'da doğrudan geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türeyen çeşitli kelimeler bulunur. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de sekiz farklı yerde geçmekte ve reğabe"nin taşıdığı anlama uygun yerlerde kullanılmaktadır.
NAFİLE NAMAZ NEDİR, NASIL KILINIR?
Regaip Gecesi Kur’an’da geçiyor mu?
🔸 Hz. Peygamber'in (SAV) Regaip gecesinde
ana rahmine düştüğü, Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilir.
🔸 Cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığı
Müslim'de rivayet edilmiş, bu sebeple Regaip günü ve gecesinde belirgin bir şekilde ibadet yapmanın (Müslim, "Ṣıyâm", 147, 148), dinen sakıncalı olduğu vurgulanmıştır.
Regaip Kandili ne zaman ortaya çıktı?
Regaip Kandili ne zaman ortaya çıktı?
🔸 Regaip gecesine has olan ibadet ve uygulamalar
IV. (X.) yüzyılda ortaya çıkmış olduğu, bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına ise Kudüs'te ve Bağdat'ta 1087 yılında başlandığı rivayet edilir.
🔸 Hatta kıymetli İslam alimi
Gazali, bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini sında "İhya" nakleder.
(İḥya, I, 203)
NAMAZIN ÖNEMİ
Regaip Kandili'nde ibadet etmenin bir sakıncası var mı?
Regaip Kandili'nde ibadet etmenin bir sakıncası var mı?
🔸 Bazı
alimler dini duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri fırsat bilip okumanın, kaza ve nafile namaz kılmanın, Kur'an çeşitli hayırlar yaparak Allah'a (CC) yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını dile getirmişlerdir.
🔸 Hatta Osmanlı döneminde
Molla Fenari, Regaip gecesi hakkında olumlu görüş belirterek bu konuda çeşitli zaman dilimlerinde lehte ve aleyhte risaleler yazmıştır.
Molla Fenari kimdir?
Tam adı Şemseddin Muhammed b. Hamza olan Molla Fenari, 1350 - 1431 yılları arasında yaşamış Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamıdır.
Kur'an-ı Kerim'de Regaip Kandili
🔸 Bir kısım alimler, genel anlamda fazileti ayet ve hadislerde belirtilen Receb ayının bir gecesi olması dolayısı ile Regaib'in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri
(Tirmizî, "Ṣalât", 204; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu dile getirmişlerdir.
🔸 Kısaca belirmemiz gerekir ki; Regaip Kandili Kuran'da doğrudan geçmemekte, Regaip ile ilgili bir ayet bizzat bulunmamaktadır. Bu geceler Osmanlılar döneminde
II. Selim (1566-1574) zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için olarak anılmaya başlanmıştır. "kandil"
REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ VE DUALARI