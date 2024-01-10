Regaip Kandili zikirleri ve duaları

Rahmet mevsimi Üç aylar her yandan bizleri kuşattı. Kendimizi bu bereketin içine bırakmak en nüyük mutluluk vesilesi bizler için... Üç ayların giriş gecesi olan Regaip Kandili'ni büyük bir şevk ve özveri ile İslam alemi olarak idrak edeceğiz. Müslümanlar Regaip gecesinde ellerini açarak Hak Teala'dan rahmet, bağışlanma ve merhamet dileyecek. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler nelerdir? Regaip Kandili'nde yapılacak istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? İşte, Regaip Kandili çekilecek zikir ve tesbihler...