Regaip Kandili zikirleri ve duaları
Rahmet mevsimi Üç aylar her yandan bizleri kuşattı. Kendimizi bu bereketin içine bırakmak en nüyük mutluluk vesilesi bizler için... Üç ayların giriş gecesi olan Regaip Kandili'ni büyük bir şevk ve özveri ile İslam alemi olarak idrak edeceğiz. Müslümanlar Regaip gecesinde ellerini açarak Hak Teala'dan rahmet, bağışlanma ve merhamet dileyecek. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler nelerdir? Regaip Kandili'nde yapılacak istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? İşte, Regaip Kandili çekilecek zikir ve tesbihler...
Giriş Tarihi: 10.01.2024
19:59
Rabbenâ Âtina fiddünyâ Hâseneten ve fi'lâhireti Haseneten ve kınâ Azâbennâr
📌 Rabbena duası olarak bilinen zikir,
"Rabbimiz! bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizleri ateşin azabından koru" anlamına gelir.
📌 Namaz içerisinde de okunan zikir; bolca dile getirilen ve yapılan bir istiğfar ifadesidir. Bu sebeple Müslümanlar tarafından mübarek gün ve gecelerde kullanılır.
Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber
📌 Resulullah (SAV) buyurdu:
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."
(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)
Hasbunallah ve Ni'melvekîl
Hasbunallah ve Ni'melvekîl
📌 Tevekkülün en güzel ifade ediliş şeklidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar.
📌 Regaip Kandili'nde fazilet yönünden güçlü olan
"Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini söylemek eftaldir.
Elhamdülillah
📌 Allah'a hamdolsun anlamına gelen "
Elhamdülillah" Müslümanlar tarafından en çok kullanılan hamd, şükür ifadelerinden biridir. Regaip Kandili'nde Yüce Allah'ı (CC) anmak isteyen müminler tarafından bolca zikredilir.
Sübhanallah
📌 Allah'ın tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelen ifade, namaz tesbihatında bulunur. Sahabe, tabiin tarafından zikir amaçlı kullanılmıştır.
Resulullah (SAV) buyurdu :
"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."
(Buhârî, Ezân 155 - Müslim, Mesâcid 142 - Ebû Dâvûd, Vitir 24)