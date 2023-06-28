Kurban ile ilgili hadis ve ayetler

◾ Kur'an-ı Kerim'de "kurban" ile ilgili pek çok ayet bulunur. Ayetlerin yanı sıra "kurbanın önemi" ile ilgili hadislerin olduğu da görülür. Bu hadis-i şeriflerden biri ise şöyledir:

Şeddâd b. Evs (RA) naklediyor:

"Ben iki şeyi Resûlullah'tan (SAV) belledim. O şöyle buyurdu: "Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Şu hâlde siz (meşru bir sebeple) öldürürken de, (işkence etmeden) güzelce öldürün. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. (Biriniz hayvan keseceği zaman) bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın!"