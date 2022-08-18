Kur’an-ı Kerim ışığında ev ve mimarisi

🔹 Kur'an-ı Kerim, hayatımızın her noktasına nüfuz eden ilahi hitaptır. Siyasetten ekonomiye sosyal yapıdan konuşma adabına kadar hemen her konuda yüce dinimiz bize bir yol çizmiştir.

🔹 Cenab-ı Hak, her bir emrinin arkasına toplumsal hayatı ve insani ilişkileri dipdiri ayakta tutacak hikmetler derc etmiştir.

🔹 Kur'an-ı Kerim'in düzenlediği, kural ve duruş getirdiği alanlardan birisi de ev, diğer tabirle yuvadır. Evlerimiz gerek mimari özellikleriyle gerekse sosyolojik yapısıyla İslam'ın şekillendirdiği toplumun en temel yapı taşıdır.