Kimler oruç tutmalı? Oruç tutma yaşı nedir, şartlar nelerdir?

◼ Aklî melekesi yerinde olmayan bir insan, İslam dininde oruç tutmak da dahil olmak üzere hiçbir ibadet ile sorumlu değildir. Bu, dinî görevlerin ancak aklî melekesi yerinde olanlar için geçerli olmasından kaynaklanır.

◼ Aklî melekesi yerinde olmayan bir kişinin oruç tutması, sorumluluktan muaf olmasının yanı sıra, ona zarar da verebilme ihtimali yönünden de sakıncalıdır. Bu yüzden İslam'da, aklen ve fiziken sağlıklı bireyler ibadetlerden tamamen sorumludur.