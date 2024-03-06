Kimler oruç tutmalı? Oruç tutma yaşı nedir, şartlar nelerdir?
Ramazan ayını en önemli kılan ibadet oruç olarak görülür. Bu ay boyunca oruç tutulur ve ibadet edilir. Hoşgörünün, saygının ve sevginin yaşandığı bu dönem Müslümanlar için özel günlerdir. Oruç, kulun Rabbine yakınlaştığı ve bağışlanmak için fırsatları olduğu bir aydır. Orucun farz olduğu kişiler ve oruç tutma yaşına ilişkin merak edilenler Diyanet tarafından açıklanmıştır. Sevabı çok fazla bir ibadet olan orucu kimler tutmalı? Oruç kimlere farzdır ve hangi durumlarda oruç tutulamayabilir? Oruç tutma yaş sınırı nedir? İşte oruçla ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.03.2024
15:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
15:20
Oruç kimlere farz olur?
◼ İslamiyet'e göre, bir kişinin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman,
akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması kriterlerini kapsar.
◼ Bu şartlar, aynı zamanda bir Müslümanın oruç ibadeti ile yükümlü olup olmayacağının da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle
Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî', 2/87).
RAMAZAN BİZE NE ÖĞRETİR?
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Aklî melekesi yerinde olmayan bir insan, İslam dininde oruç tutmak da dahil olmak üzere hiçbir ibadet ile sorumlu değildir. Bu, dinî görevlerin ancak aklî melekesi yerinde olanlar için geçerli olmasından kaynaklanır.
◼ Aklî melekesi yerinde olmayan bir kişinin oruç tutması, sorumluluktan muaf olmasının yanı sıra, ona zarar da verebilme ihtimali yönünden de sakıncalıdır. Bu yüzden İslam'da,
aklen ve fiziken sağlıklı bireyler ibadetlerden tamamen sorumludur.
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Ergenlik çağına gelmeyen çocuklar da oruç tutmakla yükümlü değildir. Dinî görevler ergenlik çağından itibaren başlar. Namaz ibadetinde olduğu gibi, henüz ergenlik çağına ulaşmamış fakat gücü yeten çocuklara oruç tutturulması uygun olsa da, bu bir yükümlülük değil teşviktir.
◼ Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklara oruç tutturulması, kademeli olarak ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunun en temel amacının çocuklara
dini sevdirmek ve öğretmek olduğu unutulmamalıdır.
RESULULLAH'IN (SAV) DİLİNDEN RAMAZAN-I ŞERİF
Orucu nasıl niyet edilmelidir?
◼ Oruç tutmak için niyet etmek, orucun şartlarından biridir ve niyetsiz bir oruç sahih kabul edilmez. Niyet, kalben yapılabilir, ancak dil ile ifade etmek tercih edilir. Oruç tutma niyeti sahura kalkarak da yapılabileceği gibi, dil ile de ifade edilmelidir.
◼ Sahur yemeği yenildikten sonra imsak vaktine kadar olan süre içerisinde "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" veye "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için oruç tutmaya" şeklinde oruç için niyet edilebilir.
Orucu hangi zamanda niyet edilmelidir?
◼ Orucun
niyet edilme vakti, güneşin batışıyla başlar ve ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmeden önce niyet edilebilir. İslam alimleri bu süre zarfında edilen niyetlerin kabul olunacağı yönünde görüş belirtmişlerdir.
◼ İmsak vaktinden sonra niyet edilecekse, bu zaman diliminde herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı davranışlarda bulunulmamış olmalıdır.
RAMAZAN İLE İLGİLİ HADİSLER... RAMAZAN AYI VE ORUÇ İLE İLGİLİ HADİSLER...