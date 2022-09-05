Karahanlıların simgesi: Özgön kulesi

İslam'ı topluca kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar, inşa ettikleri simge eserlerle Maveraünnehir'i bir kültürel havza haline getirdiler. Bu eserler arasında güzelliği ile öne çıkan Özgön kulesi, on birinci yüzyılın ortalarında inşa edilen bir minareydi. Uzun yıllar sonucunda pek çok tahribata maruz kalsa da kule bugün tüm estetiği ile ziyaretçilerini ağırlıyor.