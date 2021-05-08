Kadir Gecesi'nin hükmü nedir? Kadir Gecesi hakkında ayet ve hadisler...

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."(Kadir suresi, 1-5. ayetler)

Kadir suresi 1-5. ayetlerin tefsiri

💠 Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenmiştir.

💠Kadir gecesi, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür.

💠Kadir kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlar taşır. Bu yönüyle ele alındığında, bir "hüküm gecesi", "şerefi yüce bir gece" olduğu anlaşılır. Kur'an- Kerim'in nazil olmaya başlanmasının bu geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek için bu isim verilmiştir.