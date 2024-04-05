Kadir Gecesi'nde okunacak dualar
Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on günü içinde aranan bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) Kur'an'ın, Cebrail aracılığıyla vahyedilmeye başlandığı mübarek gecedir. Müminler, bu geceyi ibadetle geçirir, namaz kılar ve dualar eder. Bu gece, bin aydan daha hayırlı bir rahmet iklimi olarak kabul edilir. Peki, Kadir gecesinde okunabilecek dualar nelerdir?
Giriş Tarihi: 05.04.2024
16:50
🔷 Diyanet İşleri Başkanlığı
2024 dini takvimine göre, Kadir gecesi 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler, namazlar ve okunacak dualar nelerdir? Hazreti Muhammed (SAV) Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi.
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Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu:
Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
Peygamberimizin okuduğu Kadir gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:
Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.
Kadir gecesi mesajları ve sözleri
Kadir gecesi bir kurtuluş vesiledir
🔸 Kandil gecesi olarak da anılan, geleneğimizde ciddi şekilde yer eden
Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri üç aylar içerisinde yer alan rahmet yüklü, mühim zaman dilimleridir.
🔸 Kadir, sözlükte
gücü yetmek, ölçü ile yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarında kullanılan "kadr" kökünden gelir. Yüce Allah'ın (CC) isimlerinden biri olan "kadir", her şeye gücü yeten demektir.
🔸 Üç aylar içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilen bin aydan daha hayırlı
Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir.
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır
(Kadir Suresi, 1-3. Ayetler)
Kadir suresini Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden dinlemek için tıklayınız
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Tefsiri:
Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sure inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhan suresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Surenin ilk ayetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara suresinde de (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin Ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; Ramazan'ın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhari ve Müslim'in kaydettiği, Hz. Âişe'ye isnad edilen ve Alak suresinde naklettiğimiz bir hadiste Hz. Peygamber'e ilk vahyin Ramazan'ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. ayetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir.
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🔸 Kadir gecesi
2024 yılında Kadir gecesi 5 Nisan Cuma akşamında, Müslümanlar dini vazifelerini yerine getirme hususunda bilhassa ihtimam gösterdiği, tövbe ve arınma mevsimi olan bu faziletli dönemde idrak edilen mübarek geceler bulunur. Recep ayı ile başlayıp, Şaban ve Ramazan'ın ardından Ramazan Bayramı ile son bulan mübarek üç aylar manevi bir iklim, bir kurtuluş vesilesidir.
🔸 Bu faziletli gecede Müslümanlar günahlarının affı için
tövbe ve dua eder, Yüce Allah'a yakınlaşmak için ibadetlerini artırmaya yönelir.
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Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde Kadir gecenin önemine dair şöyle buyurmuştur:
"Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve itaatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır."
(Müslim, Müsafirin 175)
🔸 Bu hadisten de anlaşılacağı üzere Müslümanlar için Kadir gecesini
ibadet ile geçirmek, dua ederek Allah-u Teala'dan af dilemek oldukça önemli ve elzemdir.
2023 Kadir gecesi! Kadir gecesi ne zaman?