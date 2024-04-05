Kadir Gecesi'nde okunacak dualar

🔸 Kadir gecesi 2024 yılında Kadir gecesi 5 Nisan Cuma akşamında, Müslümanlar dini vazifelerini yerine getirme hususunda bilhassa ihtimam gösterdiği, tövbe ve arınma mevsimi olan bu faziletli dönemde idrak edilen mübarek geceler bulunur. Recep ayı ile başlayıp, Şaban ve Ramazan'ın ardından Ramazan Bayramı ile son bulan mübarek üç aylar manevi bir iklim, bir kurtuluş vesilesidir.

🔸 Bu faziletli gecede Müslümanlar günahlarının affı için tövbe ve dua eder, Yüce Allah'a yakınlaşmak için ibadetlerini artırmaya yönelir.