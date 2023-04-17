Kadir gecesi mesajları ve sözleri 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajları

Ramazan ayının sonunun geldiğini bizlere bildiren Kadir Gecesi aynı zamanda KLur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı gece olarak geçer. 17 Nisan Pazartesi gecesi yani bu gece idrak edilecek bu mübarek vakti anlam ve önemine bakarak değerlendirmek tüm Müslümanlar için çok elzem. Bilhassa bu mübarek zaman diliminde sıla-i rahim kuvvetlendiren mesajlar sıklıkla aratılıyor. Sizler için en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir Geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimi, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.