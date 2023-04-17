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  • Kadir gecesi mesajları ve sözleri 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajları

Kadir gecesi mesajları ve sözleri 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajları

Ramazan ayının sonunun geldiğini bizlere bildiren Kadir Gecesi aynı zamanda KLur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı gece olarak geçer. 17 Nisan Pazartesi gecesi yani bu gece idrak edilecek bu mübarek vakti anlam ve önemine bakarak değerlendirmek tüm Müslümanlar için çok elzem. Bilhassa bu mübarek zaman diliminde sıla-i rahim kuvvetlendiren mesajlar sıklıkla aratılıyor. Sizler için en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir Geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimi, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:40
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Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

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Allah'ın adıyla başladığınız her işinizin hayırlı olması dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun.

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Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam'ın yolundan ayırma.

Kadir Geceniz mübarek olsun

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Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum.

Kadir geceniz mübarek olsun

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Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle…

İyi kandiller

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