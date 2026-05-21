Hadis-i şerifler ile konuşma adabı

◾Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanlar ise, Allah'tan en uzak kimselerdir.

(Tirmizî, Zühd 62)