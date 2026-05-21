Hadis-i şerifler ile konuşma adabı

Hadis-i şerifler ile konuşma adabı

Yayınlanma Tarihi: 21.05.2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 21:28

Dil kişiyi kurtardığı, feraha erdirdiği gibi mahvına da sebep olabilir. Öyle ki Peygamberimiz, insanın iki organına sahip çıkmasını istemiş, dilini ve belini koruyana cennet sözü vereceğini müjdelemişti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dilimizi güzel kullanmamızı, kendisini zikretmemizi ve kötülüklerden uzak kalmamızı söylemişti. İslam ahlakında hayır konuşmak ya da susmak esas alınmıştı. Hadis-i şerifler ile konuşma adabını ele aldık.

1/10

Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanlar ise, Allah'tan en uzak kimselerdir.

(Tirmizî, Zühd 62)

3/10

◾Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

(Buhârî, Edeb 31 - Müslim, İman 74)

4/10

◾Resulullah (SAV) buyurdu:

Mü'min; insanları kötüleyen, lânetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir.

(Tirmizî, Birr 48)

5/10

Hz. Âişe (RANHA) şöyle buyurdu:

Resûlullah'ın konuşması, onu dinleyen herkesin anlayabileceği şekilde açıktı.

(Ebû Dâvûd, Edeb 18)

