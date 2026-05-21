Hadis-i şerifler ile konuşma adabı

Dil kişiyi kurtardığı, feraha erdirdiği gibi mahvına da sebep olabilir. Öyle ki Peygamberimiz, insanın iki organına sahip çıkmasını istemiş, dilini ve belini koruyana cennet sözü vereceğini müjdelemişti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dilimizi güzel kullanmamızı, kendisini zikretmemizi ve kötülüklerden uzak kalmamızı söylemişti. İslam ahlakında hayır konuşmak ya da susmak esas alınmıştı. Hadis-i şerifler ile konuşma adabını ele aldık.
◾Resulullah (SAV) buyurdu:
Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanlar ise, Allah'tan en uzak kimselerdir.
(Tirmizî, Zühd 62)
◾Resulullah (SAV) buyurdu:
◾Resulullah (SAV) buyurdu:
Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
(Buhârî, Edeb 31 - Müslim, İman 74)
◾Resulullah (SAV) buyurdu:
Mü'min; insanları kötüleyen, lânetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir.
(Tirmizî, Birr 48)
◾Hz. Âişe (RANHA) şöyle buyurdu:
Resûlullah'ın konuşması, onu dinleyen herkesin anlayabileceği şekilde açıktı.