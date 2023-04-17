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Anasayfa Galeri İslam Kadir gecesi mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajları

Kadir gecesi mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajları

Yayınlanma Tarihi: Nisan 17, 2023 08:40 Güncelleme Tarihi: Mart 26, 2025 14:28

Ramazan ayının sonunun geldiğini bizlere bildiren Kadir Gecesi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı gece olarak geçer. 26 Mart Çarşamba gecesi yani bu gece idrak edilecek bu mübarek vakti anlam ve önemine bakarak değerlendirmek tüm Müslümanlar için çok elzem. Bilhassa bu mübarek zaman diliminde sıla-i rahim kuvvetlendiren mesajlar sıklıkla aratılıyor. Sizler için en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir Geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimi, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.

1/75

Ya Rabbi

Bu müstesna gecede kulların hakkında hayırlısını nasip eyle

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

2/75

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı bin aydan hayırlı Kadir gecemiz mübarek olsun

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

3/75

Kadir gecemizin tüm Ümmet-i Muhammed'in salahiyeti açısından hayırlara vesile olmasını dilerim

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

4/75

Kuş gibi hafiflediğimiz, esenlik dolu Kadir gecesi mübarek olsun

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

5/75

Ya Rabbi

Bu müstesna gecede bizleri ve ailelerimizi ve ümmeti affeyle

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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