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Kadir gecesi ne zaman?

Yayınlanma Tarihi: Mart 26, 2025 09:03 Güncelleme Tarihi: Mart 26, 2025 09:07

İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Kadir gecesine sayılı saatler kaldı. Kadir Gecesi, Allah'ın ikramının bol olduğu, günahkarların affedileceği, duaların karşılık bulacağı mübarek bir zaman dilimi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde inmiş, tan yerinin ağarmasına kadar Müslümanlar için bir esenlik olduğu müjdelenmiştir. Peki, 2025 Kadir gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor? İşte, 2025 Kadir gecesi tarihi...

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KADİR GECESİ
KADİR GECESİ

🔹 İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bu rahmet döneminin kalplere serpmiş olduğu ferahlığın ve huzurun doruğa çıkmaya başladığı bir geceye ulaşmaya çok az bir zaman kaldı.

🔹 Feyzi ve bereketiyle bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba akşamı idrak edilecek.

Kadir gecesi için 7 altın tavsiye

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
KADİR GECESİ NE ZAMAN?

🔹 Peki, Kadir ne demek? "Kadr" kelimesi sözlükte; "hüküm, şeref, güç, yücelik" manalarına gelmektedir. İslami anlamda ise, "Leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılmaktadır.

🔹 Bu gece öyle mübarek bir gecedir ki kendisinin önemine binaen hakkında bir sure indirilen bir zamandır.

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KADİR GECESİ DUASI
KADİR GECESİ DUASI

🔹 Kadir gecesinin ne zaman olduğu, hangi gün olduğu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kadir gecesi tarihsel ele alınırsa Ramazan ayının son günlerine tekabül etmekte.

🔹 Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 27 Mart günü olarak biliniyor.

Kadir gecesinin belirtileri neler?

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KADİR GECESİ HANGİ GÜN?
KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

🔹 Kadir Gecesi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

AYETİN TEFSİRİ

🔹 Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.

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KADİR GECESİ 2025
KADİR GECESİ 2025

🔹 Kadir gecesini, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve İtâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır.

(Müslim, Müsâfirîn, 175)

🔹 Resulullah (SAV) bir hadis-i şerifinde,

"Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurur.

(Buhari, Müslim)

Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri

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