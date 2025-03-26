Kadir gecesi ne zaman?

1 /10 KADİR GECESİ













🔹 İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bu rahmet döneminin kalplere serpmiş olduğu ferahlığın ve huzurun doruğa çıkmaya başladığı bir geceye ulaşmaya çok az bir zaman kaldı.

🔹 Feyzi ve bereketiyle bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba akşamı idrak edilecek.