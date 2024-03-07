Kadir gecesinin belirtileri nelerdir? Kadir gecesinde ne oldu?

KADİR GECESİ OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

◾ Kadir gecesi, Ramazan ayında gizlenmiş önemli bir gecedir. Alimler, Kadir gecesini tespit etmek için ortak bir görüşte birleşmişlerdir. Buna göre Kadir gecesinde; deniz suları tatlılaşır, gece hava açık, sakin olur ve bulut yoktur, Yağmur ve rüzgâr yoktur.

◾ Son olarak yukarıdaki bilgilere ek olarak; ertesi sabah güneş, kızıl doğar, yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir. İşte, bunların hepsi Kadir gecesinin en net ibarelerindendir.