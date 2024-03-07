Kadir gecesinin belirtileri nelerdir? Kadir gecesinde ne oldu?
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek günlerden biri olan Kadir gecesi, "bin aydan daha hayırlı bir gece" olarak anılmaktadır. Bu sene Kadir gecesi, 5 Nisan Cuma gününe tekabül etmektedir. 5 Nisan Cuma günü idrak edeceğimiz Kadir gecesinin önemi birçok ayet ve hadiste yer alır. Peki, Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Kadir gecesinin olduğu nasıl bilinir? Kadir gecesinin belirtileri nelerdir? Kadir gecesinde ne oldu? İşte, o merak edilen cevaplar.
Giriş Tarihi: 05.04.2024
16:47
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
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2024 senesinin Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi itibariyle başlayacak. İslam alemi, rahmet mevsimini büyük bir heyecan ve coşkuyla bekliyor.
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Kadir gecesinin hangi güne denk geleceği de büyük bir merak konusu. Diyanet'in hazırladığı takvime göre bu mübarek gece, 5 Nisan Cuma gününe tekabül etmektedir.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
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olarak anılan "Bin aydan daha hayırlı" Kadir gecesi hakkında bilinmesi gereken birçok önemli husus bulunmaktadır.
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Mübarek Kadir gecesi, hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür.
RAMAZAN AYININ İÇİNDE MÜBAREK BİR GECE
◾ Kadir gecesi
Ramazan ayının içinde bulunan mübarek bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesinin Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geldiği ile alakalı herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.
◾Hadis literatüründe yer alan bazı hadis-i şeriflerde ise
Kadir gecesinin Ramazan'ın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmektedir.
KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
KADİR GECESİ OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?
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Kadir gecesi, Ramazan ayında gizlenmiş önemli bir gecedir. Alimler, Kadir gecesini tespit etmek için ortak bir görüşte birleşmişlerdir. Buna göre Kadir gecesinde; deniz suları tatlılaşır, gece hava açık, sakin olur ve bulut yoktur, Yağmur ve rüzgâr yoktur.
◾ Son olarak yukarıdaki bilgilere ek olarak;
. İşte, bunların hepsi Kadir gecesinin en net ibarelerindendir. ertesi sabah güneş, kızıl doğar, yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir
MÜSNED ADLI ESERDE KADİR GECESİ
◾ Kadir Gecesi hakkında pek çok ayet hadis bulunur. Bunlardan biri de
Ahmed bin Hanbel'in, Müsned adlı hadis kitabında Kadir gecesinin alametleri ile alakalı aşağıdaki rivayetidir;
"Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar."