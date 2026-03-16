Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nedir?
Kadir gecesi ibadetleri arasında özel bir yeri olan tesbih namazı, Peygamber Efendimiz'in (SAV) Hz. Abbas'a öğrettiği ve kılınmasını tavsiye ettiği müstesna bir namaz. Bin aydan hayırlı olan bu mübarek gecede kılınan tesbih namazının sevabı kat kat artıyor. Peki, bu namaz kaç rekat, nasıl kılınıyor? İşte, Kadir gecesi namazının kılınışı...
◾ Kadir Gecesi, İslam inancına göre "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen, manevi derinliği ve kudsiyeti en yüksek gecelerden biri olarak bilinmekte.
◾ Bu mübarek zaman dilimi, kulun yaratıcısına en yakın olduğu, duaların ve tövbelerin geri çevrilmediği bir arınma mevsimi olarak kabul ediliyor.
◾ Bu geceyi ihya etmek isteyen pek çok kişi, hem bu geceye mahsus kılınan nafile namazlarla hem de günahların affına vesile olduğuna inanılan tesbih namazı ile manevi bir yolculuğa çıkmayı amaçlıyor.
◾ Gelenekselleşmiş ibadetlerin yanı sıra kalbi bir yönelişle eda edilen bu namazlar, gecenin bereketinden azami ölçüde faydalanmanın en kıymetli yollarından biri.
◾ Müminler mukaddes gün ve gecelerde farz ve sünnet ibadetlerinin yanı sıra nafile ibadetlerle de Allah Teala'ya yönelirler. Bu ibadetlerden birisi de Hanefi fıkhına göre nafile bir ibadet olan tesbih namazıdır.
◾ Dört rekattan oluşan tesbih namazında üç yüz defa "Sübhanellahi ve'l hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber" tesbihi getirilir.
◾ Tesbih namazına dair en sağlam dayanak İbn Abbas'tan nakledilen şu hadistir: Resul-i Ekrem (SAV) amcası Abbas'a (RA);
"Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki sonu, eskisi yenisi, bilmeyerek işlediğin bilerek işlediğin, küçüğü büyüğü ve gizli yaptığın açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." Diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir; Hz. Abbas da "Bunu her gün yapamayız" deyince Hz. Peygamber (SAV) bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde en az bir defa kılınmasını tavsiye etmiştir.
(Ebû Dâvûd, Tetavvu, 14)
◾ Tesbih namazı dört rekat olarak kılınır. Tesbih namazı ile ilgili olarak tebeut tabiinin meşhur alimi Abdullah b. Mübarek, tesbih namazı gece kılındığında iki rekatta bir selam vermenin daha makbul sayıldığını, gündüz kılındığında ise iki veya dört rekatta bir selam verilebileceğini söylemiştir.
◾ Tesbih namazını diğer namazlardan ayıran ise her rekatında yetmiş beş defa "Sübhanellahi ve'l hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber" tesbihi okunur.