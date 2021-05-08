Kadir gecesi ibadetleri neler? Kadir gecesinde ne yapılır?

Kadir gecesi, Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı gece" olarak bilinen mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde nazil olmaya başlamıştır. Bu gecede sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği müjdelenmiştir. Kur'an'da ismi geçen tek gece olarak tanımlanan Kadir gecesinde mağfiret kapıları ardına kadar açılır ve gündüzü oruçlu geçirilen bu gecede namaz kılınır, tesbih ve zikir çekilir, tövbe ve istiğfar edilir. Peki, Kadir gecesi ibadetleri neler? Kadir gecesinde ne yapılır? Kadir gecesinin önemi…