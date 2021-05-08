Kadir gecesi ibadetleri neler? Kadir gecesinde ne yapılır?
Kadir gecesi, Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı gece" olarak bilinen mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde nazil olmaya başlamıştır. Bu gecede sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği müjdelenmiştir. Kur'an'da ismi geçen tek gece olarak tanımlanan Kadir gecesinde mağfiret kapıları ardına kadar açılır ve gündüzü oruçlu geçirilen bu gecede namaz kılınır, tesbih ve zikir çekilir, tövbe ve istiğfar edilir. Peki, Kadir gecesi ibadetleri neler? Kadir gecesinde ne yapılır? Kadir gecesinin önemi…
Giriş Tarihi: 08.05.2021
08:33
🔸 İslam dünyası için Kadir gecesi "bin aydan daha hayırlı gece" şeklinde müjdelendiği için oldukça önemli görülmüştür.
🔸 Kadir gecesinin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Yaygın rivayetlerin değerlendirmesiyle Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği ifade edilir.
🔸 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir hadisinde,
buyurmuştur. "Siz Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız"
Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216
🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kadir gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.
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Kadir gecesi ibadetleri neler?
🔸 Kadir gecesi, semanın kapılarının açıldığı dua ve tövbelerin çokça kabul edildiği mübarek bir gece olarak tanımlanır.
🔸 Bu geceyi namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, istiğfar ve dua ederek değerlendirmek gerektiği belirtilir.
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) mübarek Kadir gecesi için şöyle buyurmuştur:
"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır".
Buhârî, Kadir, 1
Kadir gecesinde ne yapılır?
🔸 Kadir gecesinde yapılacak ibadetlerin başında Kur'an-ı Kerim okumak gelir. Kur'an okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir. Kur'an ile olan bağ arttırılmalı ve Allah'a olan sevgi ve saygı kuvvetlendirilmelidir.
🔸 Nafile namaz kılınmalı, üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namaz kılmadan önce hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmaları tavsiye edilmiştir.
🔸 Peygamber Efendimize (sav) salat ü selamlar getirilerek O'nun şefaatine nazil olmayı ummak ve ümmet bilincini tazelemek gerekir.
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Kadir gecesi ne zaman?
Günahların bağışlandığı gece
🔸 Kadir gecesi, günahların bağışlandığı bir gece olarak faziletleri bol olan, Müslümanlara müjdelenen mübarek bir gecedir.
🔸 Ebu Hureyre'nin (ra) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır."
Buhârî, Kadir, 1
🔸 Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav),
(Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır. "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…"
Peygamberimizin Kadir gecesi duası
🔸 Hz. Aişe (ra), Kadir Gecesinde nasıl dua edeceğini Resul-i Ekrem Efendimize (sav) sormuş ve Peygamber Efendimizin yanıtını şu sözlerle aktarmıştır:
"Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah (sav):
"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu".
Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314