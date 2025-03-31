İstanbul'da bir Osmanlı mimarisi: Bayram Paşa Türbesi

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🔸Bayram Paşa Külliyesi'nin banisi Sadrazam Bayram Paşa'dır. Külliye, onun ismi ile anılmaktadır. Bayrampaşa bu külliyeyi, Ayasofya civarında bir konak, Kuzguncuk'ta Piri Paşa Hanı ve Haseki Bayram Paşa Külliyesi'ni kendi şahsi serveti ile yaptırdı.

Bani ne demektir?

Bani, Arapça bina eden anlamında kullanılıp kurucu manasına gelmektedir.

İSLAM MİMARİSİNİN KIBLESİ: KABE