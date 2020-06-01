İslam sanatına dair bilinmesi gereken terimler

Kültürümüzün büyük bir bölümünü oluşturan İslam sanatı, bütün tezahür şekillerinde İslam'ın varlık, hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslam sanat eserleri onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut göstergesidir. Bu sanat İspanya'dan Orta Asya'ya kadar birbirinden çok uzak ülkeleri birleştiren bir kültürün ve medeniyetin ifadesidir. Sizler için, İslam sanatına dair bilinmesi gereken terimleri derledik.
Giriş Tarihi: 01.06.2020
09:00
Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
10:51