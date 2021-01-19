Kış mevsimiyle bütünleşen tarihi mekanlar ❄
Erzurum'da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı, ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Kar yağışının etkisiyle Erzurum Kalesi, Çifte Minareler gibi tarihi yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise manzarayı kaçırmamak için bol bol fotoğraf çekti. Sizler için karla bütünleşen mekanların tarihine dair kısa bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 19.01.2021
22:34
Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
23:04
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Erzurum, Doğu Anadolu'da yer alan tarihi şehirlerimizden biri. Karasal iklimin hakim olduğu Erzurum aynı zamanda Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi... Tarihi, milattan önce 11. yüzyıla dayanır. Emeviler, Abbasiler, İlhanlılar, Selçuklular, Moğollar, Safeviler, Osmanlılar gibi bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
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Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Ulu Camii, Lalapaşa Cami gibi birçok medrese, cami, kale gibi tarihi eserler Erzurum'un en önemli tarihi yapıları arasındadır.
📍 Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden olan ve geçmişten bugüne bölgeler arası ulaşım imkanlarını sağladığı için doğu ile batının kilit noktası olarak adlandırılan Erzurum, sahip olduğu tarihi eserleriyle ziyaretçilerine zamanda yolculuk yaptırır.
ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE HAKKINDA BİLGİ
📌 Doğu Roma'dan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum, tarihi eseriyle adeta açık hava müzesini andırır.
Erzurum'da bulunan en önemli tarihi yapılardan biri
Çifte Minareli Medrese'dir. Çifte Minareli Medrese Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırıldı. Medrese'de bulunan caminin kümbeti Erzurum'da bulunan kümbetlerin en büyüğü olma özelliği taşır. Anadolu'da bulunan en nadide eserlerden biri olan Çifte Minareli Medrese en büyük Selçuklu medresesi olarak bilinir.
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EN BÜYÜK TÜRBE OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP
📌 Medresenin zemin katında on dokuz, birinci katında ise on sekiz odası bulunmaktadır. Girişin batısındaki kare mekân, bir dönem mescid olarak kullanıldı. Güneyde ana altında Anadolu'da çağdaşları arasındaki en büyük türbe olma özelliğine sahiptir. Medresenin saçağı, süsleme şerit ve silmelerle bezenmiştir.
📌Haftanın her günü açık olan Çifte Minareli Medrese yaz döneminde saat 09:00-20:00 arası kış döneminde ise 08.00-17.30 arası ziyaret edilebilir.
ERZURUM KALESİ HAKKINDA BİLGİ
📌 Erzurum'un, doğu ile batının kilit noktasında yer alması dolayısıyla Hattilere kadar giden bir geçmişe sahip olmasına rağmen günümüze kadar görkemiyle ayakta kalan en eski tarihi yapısı, Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde yapılan ve imparator Theodosius'un isminin verildiği 5. yüzyıla ai
t Erzurum Kalesi'dir.
📌Erzurum Kalesi M.Ö. 400'lü yıllarda Roma İmparatorluğu tarafından yapıldı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum Kalesi, çeşitli dönemlerde onarım geçirdi. Son olarak 16'ncı yüzyılda
Kanuni Sultan Süleyman ve 19'ncu yüzyılda II. Mahmut tarafından iki defa onarıldı.