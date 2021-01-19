Kış mevsimiyle bütünleşen tarihi mekanlar ❄

📌 Erzurum, Doğu Anadolu'da yer alan tarihi şehirlerimizden biri. Karasal iklimin hakim olduğu Erzurum aynı zamanda Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi... Tarihi, milattan önce 11. yüzyıla dayanır. Emeviler, Abbasiler, İlhanlılar, Selçuklular, Moğollar, Safeviler, Osmanlılar gibi bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

📍 Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Ulu Camii, Lalapaşa Cami gibi birçok medrese, cami, kale gibi tarihi eserler Erzurum'un en önemli tarihi yapıları arasındadır.

📍 Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden olan ve geçmişten bugüne bölgeler arası ulaşım imkanlarını sağladığı için doğu ile batının kilit noktası olarak adlandırılan Erzurum, sahip olduğu tarihi eserleriyle ziyaretçilerine zamanda yolculuk yaptırır.