İslam'da esaret ahlakı: Direniş Ahlakı ve Siyonist Barbarlığı
İşgalci İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes ve anlaşma uyarınca esir takasları gerçekleşti. İşgalci İsrail esirlerinin psikolojik ve fiziki olarak iyi olduğu gözlemlenirken serbest bırakılan Filistinli esirlerin maddi-manevi zor koşullarda oldukları gözlendi. Müslümanlar kendilerine Allah Resulü'nden (SAV) miras kalan esaret hukukunu gözettiler. Sizler için İslam esaret hukukunu araştırdık.
◾ Hamas ve İsrail arasında ilan edilen ateşkesin ardından gerçekleşen esir değişimleri hem dünya çapında bir sevince hem de inanılmaz bir zihin farkının ortaya çıkışına şahit oldu.
◾ İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği baskı ve uyguladığı ağır ambargoya rağmen Gazzeliler esirleri yoğun bir kalabalıkla karşıladı.
ATEŞKES SONRASI GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİN SEVİNÇ GÖSTERİLERİ
◾ Gerçekleşen esir takasları sırasında İsrailli esirlerin psikolojik ve fiziksel anlamda sağlıklı olduğu gözlemlenirken Filistinli esirler ise iyi durumda değildi.
◾ Bu durum Müslümanların esir aldıkları kişilere gayet iyi davrandıklarını, Siyonistlerin ise Müslüman esirlere maddi-manevi açıdan kötü davrandığını kanıtladı.
◾ Uluslararası basında geniş yer bulan bu husus Hamas tarafından şöyle yorumlandı:
"Serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu, direniş ahlakı ve İsrail barbarlığı arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor."
◾ Resulullah (SAV) hayatı boyunca esirlere iyi davranmış ve Müslümanlara, esirlerin hukukunu gözetmelerini söylemişti. Öyle ki O (SAV), hiçbir zaman esirler ile övünmemiş ve kötü davranmamıştı.
◾ Aynı tarihlerde diğer kavimler savaşlarda esir almakla övünüyordu. Dinimiz İslam'ın kurallarına göre savaş esirlerini ilgilendiren hükümler insan haysiyeti merkezli şekillendi.
◾ Gazze'den işgalcilere teslim edilen 3 esir hem madden hem de manen gayet iyi durumda ve mütebessim iken, aynı durum serbest bırakılan Filistinli esirler için mümkün değildi.
◾ Aralık 2023'den bu yana İsrail hapishanelerinde mahkum olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Halide Cerrar'ın kısa süre içinde tüm saçlarının beyazlaması, ayakta duramaması gibi gerçekler tüm dünya tarafından müşahede edildi.