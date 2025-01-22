İslam’da esaret ahlakı: Direniş Ahlakı ve Siyonist Barbarlığı

1 /10











◾ Hamas ve İsrail arasında ilan edilen ateşkesin ardından gerçekleşen esir değişimleri hem dünya çapında bir sevince hem de inanılmaz bir zihin farkının ortaya çıkışına şahit oldu.

◾ İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği baskı ve uyguladığı ağır ambargoya rağmen Gazzeliler esirleri yoğun bir kalabalıkla karşıladı.

ATEŞKES SONRASI GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİN SEVİNÇ GÖSTERİLERİ