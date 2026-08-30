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"Allah yolunda öldürülenlere sakın 'ölü' demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz bunu idrak edemezsiniz." (Bakara, 2/154)

💠 Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

💠 Bizleri başarılı kılacak olan; Allah'a karşı sarsılmaz imanımız; vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur. Peki İslam'da cihad ve şehadet anlayışı nasıldır? Sizler için ayet ve hadisler ışığında cihad ve şehadet konularını ele aldık.