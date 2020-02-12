İslam bilincini tazeleyecek 20 kitap

Yazar, müfessir ve mütefekkir Seyyid Kutub, Müslüman Kardeşler'in "manevi lideri" olarak anlıyordu. Ömrünü İslam'a adamış, baskı, sömürü ve ırkçılığın karşısında dimdik durmuştu.

Seyyid Kutub, kaleme aldığı "Yoldaki İşaretler" kitabı ile unuttuğumuz İslam ve ümmet şuurunu bize tekrar hatırlatıyor. Seyyid Kutub'un en önemli eseri olarak nitelendirilen bu eser, çağdaş İslam düşüncesine hatırı sayılır katkısı olması açısından oldukça önemli.

Yoldaki İşaretler'in dikkate değer bir yönü "örnek Kur'an nesli" kavramsallaştırmasıdır. Zira düşünür, kitabını gelmesi sabırsızlıkla beklenen bu "öncü topluluk" için kaleme aldığını özellikle belirtir. Kutub'a göre, sahabe nesli ilk örnek Kur'an neslidir ve bu nesli inşa eden de Kur'an'dır. Mushaf tahrif olmadığına göre, tecdidin gerekli olduğu dönemlerde ya da tarihin herhangi bir döneminde, sahabe toplumunun benzerini inşa etmek mümkündür.

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