İslam bilincini tazeleyecek 20 kitap
İslam bilincimizi tazelemek, bu anlamdaki fikirlerimizi diri tutmak pek çoğumuz için oldukça önemli. Ancak kimi zaman "ne okumalıyım?" sorusu da bu bilincin beraberinde getirdiği sorulardan biri. Fikir, sanat, kültür ve medya hayatımız, Batıda, Batı kültürü ile üretilenleri tüketmeye yöneltse de çağ aşacak ve öncü nesiller oluşturacak bilgilendirici eserlerin okunurluğunun arttırılması, yadsınamaz bir ihtiyaç. Siyerden edebiyata, iktisattan tarihe İslam bilincinizi tazeleyecek 20 kitabı derledik.
Giriş Tarihi: 05.02.2020
10:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
13:13
NECİP FAZIL KISAKÜREK - ÇÖLE İNEN NUR
Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını kaleme aldığı eserdir. Necip Fazıl, bu eserinde tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirilen ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak durmuştur.
Çöle İnen Nur, Necip Fazıl'ın siyer geleneği etrafında kaleme aldığı edebi bir eserdir. Resul-i Ekrem'in hayatını tarihî bir biyografi olarak değil genellikle İslâmî gelenek ve kaynaklardan gelen bilgileri edebî bir üslûpla geliştirilerek oluşturmuştur.
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SEYYİD KUTUB - YOLDAKİ İŞARETLER
Yazar, müfessir ve mütefekkir Seyyid Kutub, Müslüman Kardeşler'in "manevi lideri" olarak anlıyordu. Ömrünü İslam'a adamış, baskı, sömürü ve ırkçılığın karşısında dimdik durmuştu.
Seyyid Kutub, kaleme aldığı "Yoldaki İşaretler" kitabı ile unuttuğumuz İslam ve ümmet şuurunu bize tekrar hatırlatıyor. Seyyid Kutub'un en önemli eseri olarak nitelendirilen bu eser, çağdaş İslam düşüncesine hatırı sayılır katkısı olması açısından oldukça önemli.
Yoldaki İşaretler'in dikkate değer bir yönü "örnek Kur'an nesli" kavramsallaştırmasıdır. Zira düşünür, kitabını gelmesi sabırsızlıkla beklenen bu "öncü topluluk" için kaleme aldığını özellikle belirtir. Kutub'a göre, sahabe nesli ilk örnek Kur'an neslidir ve bu nesli inşa eden de Kur'an'dır. Mushaf tahrif olmadığına göre, tecdidin gerekli olduğu dönemlerde ya da tarihin herhangi bir döneminde, sahabe toplumunun benzerini inşa etmek mümkündür.
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HASAN EL BENNA - RİSALELER
Hasan el Benna, ömrünü takvaya, İslam davasına ve irşada adamış. Mısır topraklarında İslam'ı ihya etmek amacıyla 1928 yılında Müslüman Kardeşler olarak bildiğimiz "İhvan-ı Müslimin" topluluğunu kurmuş; ömrünün büyük çoğunluğunu mağdur, mahpus ve muhalif olarak geçirmişti.
Hasan el Benna, kaleme aldığı Risaleler eserinde İslam'ın yönetim ilkeleri, İslam'ın kadına bakışını, İhvan'ın çizgisi, metod ve ilkelerini ele almıştı. İslam âlemine şöyle seslenmişti:
Ey Müslüman Kardeşler! Sizler, ne bir hayır kuruluşu, ne bir siyasi parti ve ne de sınırlı bazı amaçlar için kurulmuş bir heyetsiniz. Sizler, bu ümmetin kalbinde yer alan ve Kuranla insanları selamlayan yeni bir ruh, Allah'ın marifetiyle maddenin karanlık etkisini dağıtan bir nur ve Resûlullah'ın (sav) davetini haykıran yüksek bir sedasınız. Gerçekte sizler kendinizi; insanların, taşımaktan çekindiği bu davanın yükünü tek başına taşıyan birileri şeklinde hissetmelisiniz.
Sizlere, İnsanları neye davet ediyorsunuz? şeklinde bir soru yöneltildiğinde şöyle cevap verin:
-Bizler, Hz. Muhammed'in (sav) getirdiği İslam'a davet ediyoruz. İktidar olmak İslam'ın bir gereğidir. Hürriyet ise, onun farzlarından biridir.
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RASİM ÖZDENÖREN - MÜSLÜMANCA YAŞAMAK
Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Derin düşünce dünyasını "Müslümanca Yaşamak" ile harmanladığı deneme kitabında, aslında hepimizin oldukça aşina olduğu konularda ne çok eksiğimiz olduğu konusuna bir ayna tutuyor.
Müslümanca Yaşamak, Rasim Özdenören'in uyarıcı, hatırlatıcı, zaman zaman bizleri silkeleyen ve eleştiren bir üslupla "Müslümanlığı hayatımızda ne kadar uyguluyoruz?" sorusuna cevap niteliğinde bir eser.
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MUHAMMED ESED - MEKKE’YE GİDEN YOL
Muhammed Esed, Avusturya asıllı Yahudi bir ailede dünyaya geldi; sonrasında ise İslam ile müşerref oldu. Düşünür, reformist, gezgin, gazeteci, din bilimci, yazar ve siyasetçi olan Esed, İslam dünyasında 1980 yılında yayınladığı Kur'an Mesajı adlı tefsiri ile tanındı ve tarihte büyük bir iz bıraktı.
Muhammed Esed kendi hayatını, Müslüman oluşunu, öncesini ve sonrasını muhteşem bir üslupla Mekke'ye Giden Yol'da kaleme almış; İslam dünyasının iç yüzünü, canlı gerçeğini ve Batı'ya karşı direniş destanını anlatmıştı.
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