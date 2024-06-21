İslam alimlerinden öğütler

Dinimizde en çok önem verilen mefhumlardan birisi ilimdir. Allah Teala bu hakikati "...Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!" kelamı ile Zümer Suresi'nde dile getirir. Resul-i Ekrem (SAV) döneminde, bu anlayış doğrultunda ortaya çıkan Ashab-ı Suffe ile başlayan ilmin kurumsallaşması sonraki yüzyıllarda farklı ekollerin doğmasına vesile olur. Böylece İslam dünyasında birbirinden değerli alimler yetişir. Kaleme aldıkları eserler ve verdikleri sohbetler ile insanları Hak Teala'nın yoluna çağırırlar. İslam alimlerinin farklı meselelere dair öğüt, uyarılarını derledik.