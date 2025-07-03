İnsanı cehenneme sürükleyen günah gıybet ile hadisler

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İbn-i Abbas (r.anhümâ)'dan; dedi ki:

Resûlullah (s.a.s.), iki mezara uğradı. Buyurdular ki:

"Bu iki kabir (içinde olanlar) gerçekten azâb ediliyorlar. Bu, büyük bir günah içinde oldukları için değil; şu (kabirdeki) idrardan sakınmazdı. Şu (kabirdeki) ise koğuculuk yapıp gezerdi." Sonra yaş bir hurma dalı istedi. Onu ikiye böldü. Birini bir kabre, diğerini öteki kabre dikti. Ve: "Bunlar kuruyuncaya kadar azabları hafifleyeceği umulur." buyurdular.

(Buhârî, Vudu', 1055, I, 61)