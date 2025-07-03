İnsanı cehenneme sürükleyen günah gıybet ile hadisler
Gıybet; bir insanı gıyabında eleştirmek, çekiştirmek ve hoşlanmayacağı sözler sarf etmektir. Ashabıyla birlikte olduğu esnada onlara gıybetin ne olduğunu soran Hz. Peygamber (SAV) onların, "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" demeleri üzerine, gıybeti, "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır!" Şeklinde tanımlamıştır. Devamında ise sahibilerden biri "Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?" sorusuna ise "Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun" cevabını vermiştir. İşte, insanı cehenneme sürükleyen günah gıybet ile hadisleri sizler için bir araya getirdik.
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Ebu Musa'dan (RA) Resûlullah (SAV)'dan şöyle soruldu:
– Müslümanların en faziletlisi kimdir? Buyurdular ki: – Elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.
(Müslim, İman, 14, Hadis no: 66, I, 66)
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Ebû Berze el-Eslemî (r.a.)'den; Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:
"Ey dili ile iman edip, hakiki iman kalbine girmemiş olan kişilerin topluluğu! Sakın Müslümanları gıybet etmeyiniz ve onların ayıplarının peşine düşmeyiniz. Zira bir kimse onların ayıpları peşine düşerse, Allâhu Teâlâ da onun ayıbını ortaya kor. Allâhu Teâlâ bir kimsenin ayıbını ortaya koymak isterse, onu evinde de rezil, (perişan) eder."
(Ebû Dâvud, Edeb, 40, Hadis no: 4879, V, 194)
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İbn-i Abbas (r.anhümâ)'dan; dedi ki:
Resûlullah (s.a.s.), iki mezara uğradı. Buyurdular ki:
"Bu iki kabir (içinde olanlar) gerçekten azâb ediliyorlar. Bu, büyük bir günah içinde oldukları için değil; şu (kabirdeki) idrardan sakınmazdı. Şu (kabirdeki) ise koğuculuk yapıp gezerdi." Sonra yaş bir hurma dalı istedi. Onu ikiye böldü. Birini bir kabre, diğerini öteki kabre dikti. Ve: "Bunlar kuruyuncaya kadar azabları hafifleyeceği umulur." buyurdular.
(Buhârî, Vudu', 1055, I, 61)
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Enes b. Mâlik (r.a.)'den; Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:
"Ben Mi'râca çıkarılınca birtakım insanlara uğradım. Onların bakırdan tırnakları vardı. (Onunla) yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Dedim ki: – Ey Cibril, kimdir bu insanlar! (Cebrail) dedi ki: – Bunlar insanların etlerini yiyen ve ırzları (namusları) peşine düşen kimselerdir.
(Ebû Dâvud, Edeb, 40, Hadis no: 4878, V, 194)