Taşkent’teki ilim merkezleri

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📍 BARAK-HAN MEDRESESİ

🔹 Taşkent'teki en büyük medrese, Barak-Han Medresesi. Külliyenin en eski yapılarından biri olan 16. yüzyıldan Barakhan Medresesi, Orta Çağ'a özgü yapısı, mimarisi ve desenleri ile Semerkand'ın tarihi medrese ve camilerini andırmakta. Medresenin ismi 13. asırda Çağatay Hanlığı'na hükmeden Barakhan'ın türbesi de adını verdiği medresenin içinde yer alıyor.

🔹 Genel olarak; 34 oda, mescit, ders salonu ve geniş iç avludan oluşan medrese, iki köşesindeki mavi kubbeleri ve girişteki büyük kapısı ile Orta Çağ'dan kalma Semerkant ve Buhara'daki medrese ve camilerine benziyor.