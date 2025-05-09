İmam Maverdi'nin öğüt ve hikmetli sözleri
Yayınlanma Tarihi: 09.05.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 09:33
Babası gül suyu satıcılığı ile uğraştığı için gül suyu anlamına gelen "maü'l verd" sıfatı ile tanınan İmam Maverdi, 11. yüzyılın en büyük alimleri arasında gösterilir. Siyaset ve ahlak teorileri ile tanınan Maverdi, kaleme aldığı eserlerle İslam düşüncesini beslemiş önemli isimlerdendir. Sosyoloji, ahlak, siyaset, iktisat, gibi alanlara dair belirttiği görüşleri ile dikkat çeken Maverdi, günümüzü de şekillendiren 11 hacimli eser kaleme almıştır. İşte, İmam Maverdi'nin öğüt ve hikmetli sözleri...
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Sen yorgunluk diyarında, rahatlık arıyorsun!
İmam Maverdi
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Zaman, seni bir çekemeyenin taşı ile taşlatmadıkça, nimetini meydana çıkarmaz.
İmam Maverdi
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İlim zelil kimseyi aziz; cehalet de aziz kimseyi zelil eder.
İmam Maverdi
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Gerçek cömert kişi, günahkârın mazereti daraldığında bağışlamasını geniş tutandır.
İmam Maverdi
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Kişiyi sözünden değil, işinden tanı. Muhabbetini dilinden değil, gözünden tanı.
İmam Maverdi