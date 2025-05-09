Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam İmam Maverdi'nin öğüt ve hikmetli sözleri

İmam Maverdi'nin öğüt ve hikmetli sözleri

Yayınlanma Tarihi: 09.05.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 09:33

Babası gül suyu satıcılığı ile uğraştığı için gül suyu anlamına gelen "maü'l verd" sıfatı ile tanınan İmam Maverdi, 11. yüzyılın en büyük alimleri arasında gösterilir. Siyaset ve ahlak teorileri ile tanınan Maverdi, kaleme aldığı eserlerle İslam düşüncesini beslemiş önemli isimlerdendir. Sosyoloji, ahlak, siyaset, iktisat, gibi alanlara dair belirttiği görüşleri ile dikkat çeken Maverdi, günümüzü de şekillendiren 11 hacimli eser kaleme almıştır. İşte, İmam Maverdi'nin öğüt ve hikmetli sözleri...

1/20

📍

Sen yorgunluk diyarında, rahatlık arıyorsun!

İmam Maverdi

İBN KAYYIM EL CEVZİYYE'NİN ÖĞÜTLERİ

2/20

📍

Zaman, seni bir çekemeyenin taşı ile taşlatmadıkça, nimetini meydana çıkarmaz.

İmam Maverdi

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER

3/20

📍

İlim zelil kimseyi aziz; cehalet de aziz kimseyi zelil eder.

İmam Maverdi

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

4/20

📍

Gerçek cömert kişi, günahkârın mazereti daraldığında bağışlamasını geniş tutandır.

İmam Maverdi

EBU TURAB EN NAHŞEBİ'NİN SÖZLERİ

5/20

📍

Kişiyi sözünden değil, işinden tanı. Muhabbetini dilinden değil, gözünden tanı.

İmam Maverdi

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Sadreddin Konevi: Allah’ın İsimlerinin Anlamı

Sadreddin Konevi: Allah'ın İsimlerinin Anlamı

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Kendi isteğimiz ile kaldığımız hapishane: Konfor alanı

Kendi isteğimiz ile kaldığımız hapishane: Konfor alanı

Gül devri yıldızları

Gül devri yıldızları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor