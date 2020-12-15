İmam Gazzali'nin Hikmetler Kitabı'ndan öğütler

Bu husustaki çok büyük hikmetlerden biri de, dünyanın son derece sağlam bir şekilde hiç değişmeden devam etmesini sağlayan yörüngelerin yaratılmış olmasıdır. Bu mesele (hikmet olarak) insanlara yeter. Çünkü şayet bu önemli işte bir değişiklik olsaydı, insanın onu düzeltmeye ne gücü yeterdi ne de herhangi bir tedbir alabilirlerdi. Böyle bir değişiklik kaçınılmaz olarak yeryüzünde büyük ve sınırları kestirilemeyen bir durum meydana getirirdi.

İmam Gazali'nin öğrencisine verdiği 11 öğüt