İmam Gazzali'nin Hikmetler Kitabı'ndan öğütler
İmam Gazzali, Allah'ın nimetlerine karşı tefekkür etmek, O'nun büyüklüğünü düşünüp yaradılıştaki hikmetlerin anlaşılabilmesi için birçok eser kaleme aldı. Bunlardan biri El Hikmetu Fi Mahlukatillah'di. Kitabın girişinde eseri yazma nedenini "akıl sahiplerini uyandırıp akıllarını harekete geçirmek amacıyla, Kur'an ayetlerinin büyük bir bölümünün işaret ettiği hikmetlerin ve nimetlerin farklı yönlerini tanıtmak" olarak açıkladı. Sizler için Hikmetler Kitabı'ndan insanların üzerinde düşünüp tefekkür edeceği alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 15.12.2020
10:57
Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
11:14
Allah göğü yaratmış ve renk olarak da, göze ve onun görüşünü kuvvetlendirmeye en uygun olanını seçmiştir. Eğer o ışık huzmeleri ve şeklinde olsaydı, göze zarar verirdi. Yeşile ve maviye bakmak, göz için uygundur. Nefisler, bütün genişliğiyle göğü rahatlık ve ferahlık hissederler. Özellikle de yıldızlar gökyüzünün karanlığını yarıp parıldadıklarında ve ay, aydınlığı ortaya çıktığında.
İmam-ı Gazali kimdir?
Gökyüzüne bakmanın on faydası olduğu söylenmiştir.
1.Hüzün ve kederi azaltır 2. Vesveseleri azaltır. 3. Korku vehmini giderir. 4. Allah'ı hatırlatır. 5.Kalpte Allah'ın büyüklüğünü yayar. 6. Kötü düşünceleri giderir. 7.Karamsarlık hastalığına iyi gelir. 8. Âşıkları teselli eder. 9. Sevenleri birbirine alıştırıp yaklaştırır. 10. Ve o, duaların kıblesidir.
Güneşi yaratmasındaki açıkça görülen hikmetlerden biri, onun hareketleri sonucu yeryüzünün bütün bölgelerinde gece ve gündüzün oluşmasıdır. Eğer böyle olmasaydı, şüphesiz dini hayat da geçerliliğini yitirirdi. Ancak karanlık bir dünyada insanlar geçimlerini temin etmek için nasıl çalışabilir ve işlerini nasıl yürütebilirlerdi! Işığın lezzeti ve faydalarından mahrum olarak, nasıl kolay ve zevk aldıkları bir yaşama sahip olabilirdi! Eğer onun aydınlığı ve ışığı olmasaydı, gözlerden yararlanılmaz ve renkler oraya çıkmazdı.
İmam Gazali'den mutlaka okumanız gereken kitaplar
Gece ve gündüzün miktarına ve Allah'ın onların vakitlerini nasıl ayarladığına bir bak! Gece ve gündüz, dünyanın hayrına olacak bir ölçüye göre işler. Eğer bu ölçü biraz aşılmış olsa, yeryüzündeki bitki ve canlıların hepsi bundan zarar görürdü. Canlılar sürekli olarak gün ışığında kalsalar, sükûnete erip dinlemezlerdi.
Bu husustaki çok büyük hikmetlerden biri de, dünyanın son derece sağlam bir şekilde hiç değişmeden devam etmesini sağlayan yörüngelerin yaratılmış olmasıdır. Bu mesele (hikmet olarak) insanlara yeter. Çünkü şayet bu önemli işte bir değişiklik olsaydı, insanın onu düzeltmeye ne gücü yeterdi ne de herhangi bir tedbir alabilirlerdi. Böyle bir değişiklik kaçınılmaz olarak yeryüzünde büyük ve sınırları kestirilemeyen bir durum meydana getirirdi.
İmam Gazali'nin öğrencisine verdiği 11 öğüt