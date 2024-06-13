İmam Gazali'nin Mişkatü'l Envar kitabından alıntılar

İslam ilim tarihinin seçkin simalarından olan İmam Gazali; "Hüccetü'l İslam" sıfatı ile anılmış, ardında çok fazla talebe ve eser bırakmıştır. Kitaplarıyla insanın ruh dünyasına rehberlik ederken, düşünce dünyasına da derin bir bakış sunan Gazali'nin kaleminden dökülen ve manevi bir hazine niteliği taşıyan eserlerinden biri de Mişkatü'l Envar'dır. Mişkatü'l Envar, İslam düşünce tarihinde derin izler bırakmıştır. "Allah göklerin ve yeryüzünün nurudur." ayetini konu alan bu kitap, mişkat, zücace, misbah, zeyt ve şecere manalarındaki sırları açıklayan bir tefsirdir. İmam Gazali'nin Mişkatü'l Envar kitabından kıymetli alıntıları sizler için bir araya getirdik.