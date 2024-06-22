İmam Gazali'nin kaleminden İslam Ahlakı

Müslümanların hayatlarına rehberlik eden, davranışlarını belirleyen ilke ve değerler bütünü İslam ahlakı olarak tanımlanır. Dinimizde Kur'an-ı Kerim ve sünnet ile belirlenen çerçeve etrafında adalet, doğruluk, merhamet gibi erdemlerle ahlak ilkeleri çizilmiş ve Müslümanların bunlara uygun davranması emredilmiştir. İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İmam Gazali; İslam Ahlakı kitabında ayetleri ve hadis-i şerifleri kaynak alarak Müslüman ahlakına rehberlik edecek bir eser kaleme almıştır. Gazali'nin İslam Ahlakı kitabından sizler için kıymetli cümlelerin altını çizdik.