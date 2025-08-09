İmam Gazali’nin kaleminden dinde kırk esas

1 /40













O, daima var olup bir bitişinin olmadığını, ezeli ve ebedi olarak celaliyet sıfatlarıyla muttasıf olduğunu, zamanların bitmesi ve vakitlerin son bulmasıyla O'nun hakkında bir nihayetle hükmedilemeyeceğini; aksine ezeli, ebedi, zahir, batın ve her şeyi hakkıyla bilen bir zat olduğunu belirterek kendisini kullarına tanıtmıştır.

İMAM GAZALİ

GAZALİ'NİN İLMİ ÇALIŞMALARI