İmam Gazali'nin kaleminden dinde kırk esas
İslam tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İmam Gazali pek çok alanda çalışmalar yapmış, eserleri ile Müslümanları ikaz etmiş bir alimdir. Gazali'nin "el Erbain fi usuli'd Din" başlıklı eseri 40 başlıkta İslam'ın esaslarını ele alır. İmam Gazali; Allah Teala'yı tanımak, Allah Resulü'ne (SAV) ittiba etmek, müminlerin sahip olması gereken hasletler başta olmak üzere pek çok konuyu kırk esasta anlatır. İşte, İmam Gazali'nin kaleminden dinde kırk esas...
O, daima var olup bir bitişinin olmadığını, ezeli ve ebedi olarak celaliyet sıfatlarıyla muttasıf olduğunu, zamanların bitmesi ve vakitlerin son bulmasıyla O'nun hakkında bir nihayetle hükmedilemeyeceğini; aksine ezeli, ebedi, zahir, batın ve her şeyi hakkıyla bilen bir zat olduğunu belirterek kendisini kullarına tanıtmıştır.
İMAM GAZALİ
Allah Teala'yı, miktarlar tahdit edemez, sınırlar kuşatamaz, yönler ihata edemez ve gökyüzü de çevreleyemez.
İMAM GAZALİ
Yaratma ve yoktan var etmede tek, icat ve benzersiz yaratmada birdir. İnsanları ve amellerini yaratandır.
İMAM GAZALİ
Cenab-ı Hak her şeyi hakkıyla bilir. Yeryüzü katmanlarından gökyüzünün en üstüne kadar olanları bilir.
İMAM GAZALİ
İMAM GAZALİ'NİN KALEMİNDEN ALLAH TEALA'NIN YARATTIKLARINDAKİ HİKMETLER
Hiçbir varlık, bir kimsenin ani bir bakışı ve bir kalbin ani bir düşüncesi müddeti kadar dahi Hak Teala'nın dilemesinin dışında kalmaz.
İMAM GAZALİ