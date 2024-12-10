İmam Gazali'den Oruç Sırları ve Fazileti
Yayınlanma Tarihi: Aralık 10, 2024 10:47 Güncelleme Tarihi: Aralık 10, 2024 11:03
Oruç; ruhun ve bedenin arınmasıdır. Peygamber Efendimiz, "Oruç sabrın yarısıdır" buyurmuştur. Dinimize göre de sabır imanın yarısıdır. Dinimizin önemli alimlerinden İmam Gazali ise oruç ile ilgili olan "Oruç Sırları ve Fazileti" adlı eserinde oruç hakkında Müslümanları bilgilendirmeyi hedeflemiştir. İşte, bu pek kıymetli kitaptan sizler için bilgilendirici cümleleri bir araya getirdik.
1/20
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Oruçlunun uykusu da ibadettir.
İmam Gazali
5/20
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Çünkü Allah orucu, dostları için (şeytana karşı) bir kale ve siper kılmıştır.
İmam Gazali