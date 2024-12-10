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İmam Gazali'den Oruç Sırları ve Fazileti

Yayınlanma Tarihi: Aralık 10, 2024 10:47 Güncelleme Tarihi: Aralık 10, 2024 11:03

Oruç; ruhun ve bedenin arınmasıdır. Peygamber Efendimiz, "Oruç sabrın yarısıdır" buyurmuştur. Dinimize göre de sabır imanın yarısıdır. Dinimizin önemli alimlerinden İmam Gazali ise oruç ile ilgili olan "Oruç Sırları ve Fazileti" adlı eserinde oruç hakkında Müslümanları bilgilendirmeyi hedeflemiştir. İşte, bu pek kıymetli kitaptan sizler için bilgilendirici cümleleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

Oruçlunun uykusu da ibadettir.

İmam Gazali

İmam Gazali'nin 30 hikmetli öğüdü

2/20

🔸

Oruçlu için iki sevinç anı vardır; biri iftar zamanıdır, diğeri de Rabb'ine kavuştuğu andır.

İmam Gazali

3/20

🔸

Cennetin, Reyyan adı verilen bir kapısı vardır. Bu kapıdan içeri, ancak oruç tutanlar girecektir.

İmam Gazali

4/20

🔸

Bir şey söylemek ve konuşmak haramsa aynı şeyin dinlenilmesi de haramdır.

İmam Gazali

5/20

🔸

Çünkü Allah orucu, dostları için (şeytana karşı) bir kale ve siper kılmıştır.

İmam Gazali

İmam Gazali'nin kaleminden: Kalbin sırları ve faziletleri

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