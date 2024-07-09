İbn Arabi'nin Müslüman gençlere nasihatleri

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Senin üzerine borç olan şeylerden biri de, tevhid ve tebliğe dair müteşabih ayet ve hadislerin veya ilahi vahye mazhar olmuş öbür peygamberlerden bize gelmiş söz ve nakillerin gerçek anlamlarını ilahi ilimde bilerek bütününe öylece inanmandır.

İbn Arabi