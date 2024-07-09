İbn Arabi'nin Müslüman gençlere nasihatleri

Tarih boyunca büyük zatlar kendilerinden sonra gelen kuşaklara, gençlere bir şeyler öğretme hususunda hassas davranmış, bu minvalde eserler kaleme almışlardır. İslam düşüncesinin en mühim isimlerinden olan Muhyiddin İbn Arabi de Genç dilimize Müslümana Öğütler adıyla çevrilen "Adabü'l Mürid" kitabında dini hususlarda gençlerin takınması gereken tavırları öğretme çabası içinde olmuştur. Sizler için İbn Arabi'nin Müslüman gençlere nasihatlerinden önemli cümlelerin altını çizdik.
Giriş Tarihi: 09.07.2024
08:50
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
08:54