Hz. Muhammed'in (sav) İslam uğruna gördüğü eziyetler

📌 Üç yıl boyunca Hz. Muhammed (sav) İslam davetini gizli olarak yaptı. İslam dini Kurey kabilesi arasında duyuluyordu fakat genel olarak açık bir çağrının muhattabı değillerdi.

Allah Hicr sûresinde geçen ayetlerle Peygamberine açıktan davet yapmasını emretti:

"Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme." (Hicr sûresi, 92. ve 93. ayet)

Bu ayetler kendisine geldikten sonra Hz. Muhammed (sav) İslam davetini bütün Kureyş kabilesine duyurdu. Allah Resulü davetini açıktan yapmaya başlayınca O'nu doğrulayanlar Müslüman oldu. İnkar edenler ise O'na kötülükle muamele etmeye başladı. Müşrikler inkar etmekle kalmayıp İslam davetini engellemeye başladı.

Nebi (sav) Haşimoğullarındandı. Amcası Ebu Talip Mekke'nin ileri gelen kimselerindendi. Bu yüzden Ebu Cehil, Velid bin Muğire gibi Kureyş'in ileri gelenleri Peygamberi engellemek için sıklıkla amcasına başvururdu.

Hz. Muhammed'in (sav) davetinden rahatsız olan Kureyş'in ileri gelenleri yine bir gün Ebu Talib'e gelerek şöyle dedi:

- "Ey Ebu Talip! Yeğenin toplantı yerlerimize ve meclislerimize gelip bizi üzücü şeyler söylüyor. Onu bundan vazgeçirirsen iyi olur."

Ebu Talip oğluna:

-"Yeğenimi bana bul getir." dedi.

Allah'ın Resulü (sav) gelince Ebu Talip ona şöyle dedi:

- "Yeğenim! Sana bağlılığımı biliyorsun. Kavmin geldi, senin, Kabelerine ve meclislerine giderek onları üzen şeyler söylediğini iddia ediyorlar. Bu işten vazgeçersen iyi olur."

Amcasının bu sözleri üzerine Allah'ın Resulü ona şöyle cevap verdi:

- "Allah'a yemin ederim ki, üzerime verilen bu vazifeyi bırakabilmem, herhangi birinizin güneşten bir ateş parçası koparmasından daha zordur."

Allah'ın Resulü'nün bu cevabından sonra Ebu Talip Kureyşlilere:

- "And olsun, yeğenim hiçbir zaman yalan söylememiştir! Aklınızı başınıza alın, dönün gidin!" diyerek onların kendisinden umduğu şeyi vermedi. Üstelik onları tehdit etti.

Peygamberimizin İslam'a davet mektupları