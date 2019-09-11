Hz. Yusuf’un mezarı nasıl bulundu?

Bu kadın, hem kötürüm hem âmâydı. Musa aleyhisselâm, haber salıp onu, getirtti: "Bana, Yusuf'un (as) kabrini göster!" dedi. Kadın: "Sen, bana hükmümü, dört şeyi vermedikçe, sana, onu haber vermem!" dedi. Musa aleyhisselâm: "Hükmün, nedir?" diye sordu.

Yaşlı kadın: "Ayaklarımı çözüp yürür hale getirmendir. Gözümü, bana geri çevirmendir. Gençliğimi, bana geri çevirmendir. Cennet köşküne seninle birlikte girmem ve senin yanında bulunmamdır!" dedi.