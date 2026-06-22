Hikmet peşinde bir şair: Feridüddin Attar

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◾ Nişaburlu şair ve irfan insanı Ferîdüddin Attar, 1142 - 1221 yılları arasında yaşamış ve eserleri, sözleri, düşünceleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi başta olmak üzere pek çok kimseyi etkilemiş önemli bir simaydı.

Nişabur neresidir?

Tarih boyunca pek çok önemli hadiseye ev sahipliği yapan Nişabur günümüzde İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nde bulunmakta.

◾ Attarlık ile uğraştığı için Attar olarak anılan meşhur Ferîdüddin'in tam adı Ebû Hâmid Ferîdüddîn Muhammed b. Ebî Bekr İbrâhîm-i Nîsâbûrî idi. Genç yaşta ailesini kaybeden Attar, ömrü boyunca pek çok kitap okumuş ve iki edebiyatı derinden sarsacak metinler kaleme almıştı.

FERİDÜDDİN ATTAR'IN HİKMETLİ SÖZLERİ