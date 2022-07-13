Hadis ilminin ulularından: İmam Suyuti

🔵 Yetmiş hadis kitabını "Cem'ul-Cevami" adıyla bir arada toplamaya başlayan Suyûtî'nin ömrü bu çalışmaya yetmemiştir. "El-Camiu's Sagır" isimli eseri, tamamlayamadığı bu büyük eserin bir nevi özeti hükmündedir.

🔵 Suyutî, hadislerin sağlamlık derecesini farklı bir usulle ortaya koyduğunu ifade ederken, hadis uydurmakla tanınmış veya yalancılıkla itham edilmiş güvenilir olmayan râvilerden eserine hadis almadığını ifade eder. Bu eserinde 10.010 veciz kavlî hadisi alfabetik olarak sıralamış, hadislerin sağlamlık durumunu ve kaynaklarını kısaltmalarla göstermiştir.

Kavli hadis ne demek?

Efendimizin (SAV) bir husus özelinde belirttiği görüşler.

🔵 Suyûtî'nin bu eserinin başlıca kaynakları şunlardır:

➡ Kütüb-i Sitte,

➡ Ahmed b. Hanbel (el-Müsned),

➡ Dârekutnî (es-Sünen),

➡ Deylemî (Müsnedü'l-firdevs),

➡ Ukaylî (eḍ-Ḍuʿafâ),

➡ Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî (el-ʿİlelü'l-mütenâhiye).