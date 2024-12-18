Hadis alimi ve fakih İmam Nevevi'den inciler
Yayınlanma Tarihi: Aralık 18, 2024 15:03 Güncelleme Tarihi: Aralık 18, 2024 15:15
Şam'ın Neva köyünde dünyaya gelen İmam Nevevî, 13. yüzyılın en önemli alimlerindendir. Hadis ve fıkıh bilgini, köyünün isminden ötürü "Nevalı" manasına gelen "Nevevî" olarak anılmaktadır. 44 yaşında vefat eden alim yaşamına tam 44 eser sığdırmıştır. Bilgi birikimiyle günümüz ilim dünyasını adeta bir güneş gibi doğan alimin birbirinden kıymetli eserlerinden alıntıları sizler için bir araya getirdik.
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Söz kalpten olursa, kalbi aşar. Dilden olursa kulakları geçmez.
İMAM NEVEVİ
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Bahşedilenlerin en hayırlısı akıl, musibetlerin en kötüsü de cehalettir.
İMAM NEVEVİ