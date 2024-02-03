Endülüs'te İslam ve Düşüncenin Başkenti Kurtuba

Filistin meselesini dert edindiği için Batı tarafından yok sayılan Roger Garaudy'in kaleme aldığı "Endülüs'te İslam ve Düşüncenin Başkenti Kurtuba" adlı eserinde Endülüs'ün, İslam ile tanışmasının ardından oluşan; kültür, ilim ve bilim dünyasını anlatır. Yazar bilhassa kitabında, felsefe denildiğinde akla gelen Aristo, Platon, Sokrat üçlüsünden ziyade İslam ile yoğrulmuş; İbn Rüşd, İbn Hazm ve İbn Arabi gibi isimleri zikretmiştir. Doğu'nun Batı'ya nasıl nüfuz ettiğini aktaran bu kıymetli eserden birbirinden anlamlı alıntıları sizler için derledik.