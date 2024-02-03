Filistin meselesini dert edindiği için Batı tarafından yok sayılan Roger Garaudy'in kaleme aldığı "Endülüs'te İslam ve Düşüncenin Başkenti Kurtuba" adlı eserinde Endülüs'ün, İslam ile tanışmasının ardından oluşan; kültür, ilim ve bilim dünyasını anlatır. Yazar bilhassa kitabında, felsefe denildiğinde akla gelen Aristo, Platon, Sokrat üçlüsünden ziyade İslam ile yoğrulmuş; İbn Rüşd, İbn Hazm ve İbn Arabi gibi isimleri zikretmiştir. Doğu'nun Batı'ya nasıl nüfuz ettiğini aktaran bu kıymetli eserden birbirinden anlamlı alıntıları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 03.02.2024
10:15
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
12:00