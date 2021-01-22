En güzel resimli cuma mesajları 2021... Ayetli, hadisli, dualı kısa cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Cuma, yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin (s.a.v) de hadislerinde müjdelediği kutsal bir gündür. Bu mübarek günde hayır dualarda bulunmak müminler için oldukça faziletlidir. Müslümanlar da birbirlerine iyi temennilerde bulundukları bu günde, birbirlerine Cuma mesajları atarlar. İşte, SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları 2021... Ayetli, hadisli, dualı, kısa cuma mesajları...