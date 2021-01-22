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En güzel resimli cuma mesajları 2021... Ayetli, hadisli, dualı kısa cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Cuma, yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin (s.a.v) de hadislerinde müjdelediği kutsal bir gündür. Bu mübarek günde hayır dualarda bulunmak müminler için oldukça faziletlidir. Müslümanlar da birbirlerine iyi temennilerde bulundukları bu günde, birbirlerine Cuma mesajları atarlar. İşte, SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları 2021... Ayetli, hadisli, dualı, kısa cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 22.01.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 10:54
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"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin!

Hayırlı Cumalar.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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"Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah."

Hayırlı Cumalar.

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"İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi."

Hayırlı Cumalar.

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

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"Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et."

Hayırlı Cumalar.

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"Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

Hayırlı Cumalar.

Cuma namazı evden kılınır mı?

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