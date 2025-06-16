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Ebü'l Ferec İbnü'l Cevzi'nin Müslümanlara nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: 16.06.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 11:16

Siyasi ve toplumsal olarak karışık bir dönemde yaşayan ve buna rağmen sonuna kadar İslam ilke ve öğretilerini halka aktaran Ebü'l Ferec İbnü'l Cevzi tarihin gördüğü en önemli kitapseverlerden biri, pek çok dalda kendisini yetiştirmiş bir alim ve kürsüden insanları irşat eden bir vaizdi. Binlerce kitabı adeta yutarcasına okuyan İbnü'l Cevzi, kaleme aldığı yüzlerce eserle kendisinden sonra da insanlara nasihat etmiş, hakikati işaret etmişti. İşte, büyük alim Ebü'l Ferec İbnü'l Cevzi'nin Müslümanlara nasihatleri...

1/20

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Kardeşlerim, niyetleri düzeltmeye ve halka güzel görünmeyi terk etmeye yönelin.

Ebü'l Ferec İbnü'l Cevzi

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

2/20

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Geçmişteki aşırılıklarının, iyiliğe ulaşma umudunu yok etmesine izin verme!

Ebü'l Ferec İbnü'l Cevzi

3/20

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Kim sıkıntısız bir hayat umuyorsa, Allah'ın neyi niçin yarattığını anlayamamıştır.

Ebü'l Ferec İbnü'l Cevzi

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

4/20

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İnzivaya çekilmelisin; çünkü o, her hayrın temelidir.

Ebü'l Ferec İbnü'l Cevzi

5/20

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Akıllı olan kişi her an sefere hazır olandır.

Ebü'l Ferec İbnü'l Cevzi

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