Divriği Kale Camii: Anadolu'nun Tarih Kokan Minaresiz Cami 844 yıldır ayakta
Divriği Kale Cami, Anadolu'nun en eski Türk yapılarından biri olarak öne çıkıyor. 1179 yılında inşa edilen ve 844 yıldır ayakta kalan cami, minaresiz yapısı ve uçurum kenarındaki etkileyici konumuyla dikkat çekiyor. Tarihi yapının restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, cami yeniden ibadete açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Divriği Kale Cami, hem tarihi hem de mimari özellikleriyle Anadolu'nun zengin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak korunmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 27.07.2024
10:34
Anadolu'daki en eski Türk yapılarından biri
◼ Divriği Kale Camii,
Anadolu'daki en eski Türk yapılarından biridir. Minaresiz yapısı ve uçurum kenarındaki konumuyla ön plana çıkıyor.
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844 yıldır ayakta olan bu cami, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılacak günü beklemektedir.
Anadolu'nun en eski çivisiz camileri
Unesco Dünya Mirası Listesi'nde
◼ Divriği, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ulu Camii ve Darüşşifası'nın yanı sıra birçok tarihi eseri bünyesinde barındırıyor. Bu tarihi eserler arasında, 1
180 yılında Divriği Kalesi surları içinde inşa edilen Divriği Kale Camii öne çıkıyor.
◼ Uçurumun kenarındaki etkileyici konumuyla dikkat çeken cami, görenleri hayrete düşürüyor. 844 yıl önce, Mengücek Beyliği Dönemi'nde
Süleyman Şah oğlu Emir İshak tarafından yaptırılan bu yapı, Türklerin Anadolu'daki ilk camilerinden biri olarak biliniyor. Uzun yıllar harabe durumda kalan caminin restorasyonu 2008 yılında tamamlandı ve şu anda ibadete açılmayı bekliyor.
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Divriği Kale Camii, hem konumu hem de mimari özellikleriyle dikkat çeker; özellikle yapının, erken dönem örneklerinden olan Tarihi Kale Camii'yle kıyaslandığında öne çıktığı görülmektedir.
◼ Divriği Kalesi surları içinde, ilçeye hakim bir noktada konumlanan bu tarihi yapı, inşa teknikleri ve kullanılan malzemeler açısından sınırlı bilgi sunmaktadır. Ancak, yapının
taç kapısındaki ve iç tezyinatındaki bazı süsleme örnekleri, sanat ve estetik anlamında çeşitli veriler sağlar.
Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Anadolu'nun eşsiz ahşap camileri
◼ Divriği Kale Camii'nin inşası,
1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'yle birlikte Anadolu'nun Türklere açılmasının ardından bölgede başlayan inşa ve imar faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.
◼ Bu cami, Anadolu'da Türkler tarafından başlatılan inşa sürecinin en erken tarihli örneklerinden biridir ve bu nedenle
Türk mimari tarihi ve Türk tarihi içinde önemli bir yere sahiptir."
“844 yıllık cami ibadete açılmayı bekliyor”
◼ Divriği Kalesi
surları içinde inşa edilen ve restorasyonu tamamlanan tarihi cami hakkında bilgi veren Yunus Budaktaş, 2008 yılında tamamlanan restorasyonun ardından caminin ibadete açılmadığını belirtti.
◼ Budaktaş,
"Restorasyon çalışmaları sonrasında cami henüz ibadete açılmadı; ancak alanında uzman isimler tarafından yapılan bu çalışmalar, hem tarih meraklıları hem de turistler için önemli bir ilgi odağı olmaktadır. Cami, özellikle uçurumun kenarında yer almasıyla dikkat çekiyor.
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