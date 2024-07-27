Divriği Kale Camii: Anadolu'nun Tarih Kokan Minaresiz Cami 844 yıldır ayakta

Divriği Kale Cami, Anadolu'nun en eski Türk yapılarından biri olarak öne çıkıyor. 1179 yılında inşa edilen ve 844 yıldır ayakta kalan cami, minaresiz yapısı ve uçurum kenarındaki etkileyici konumuyla dikkat çekiyor. Tarihi yapının restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, cami yeniden ibadete açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Divriği Kale Cami, hem tarihi hem de mimari özellikleriyle Anadolu'nun zengin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak korunmaya devam ediyor.