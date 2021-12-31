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  • Cuma mesajları 31 Aralık: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Cuma mesajları 31 Aralık: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en değerli gün olan Cuma, müminlerin Allah'ı teşbih için camileri doldurdukları bir zaman dilimidir. Müminler bu günde bolca tevbe, istiğfar eder ve Rablerine yönelirler. Bu Cuma sevdiklerinize göndererek manevi bir hava oluşturacak en güzel, manalı, resimli ve duygusal Cuma mesajlarını hazırladık. En anlamlı, güzel Cuma mesajları, sözleri, dualı, resimli, kısa ve uzun…

Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 12:48
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Cuma mesajları 31 Aralık: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Ya Rabbi!

Bizler dünya telaşesine kapılmış kullarınız. Sen bizlere hayır olarak anılan salih amelleri işlemeyi nasip et. Bir an dahi olsa seni unutan kullarından eyleme.

Âmin!

Hayırlı Cumalar

Cuma günü çekilecek zikirler

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Cuma mesajları 31 Aralık: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Ya Rabbi!

Miladi senenin son Cuma vaktinde huzuruna geldik. Biliyoruz hatamız çok ama bu hatalar senin rahmet denizinde belki bir nokta. Bizleri bağışla, bizleri rahmet denizinde yıkanan müminlerden eyle.

Hayırlı Cumalar

Kulluğun vazgeçilmez şartı: Şükür

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Cuma mesajları 31 Aralık: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Allah tüm müminlerin karşısına yolu, dili, zikri kendisine çıkan insanlar çıkarsın. Ailelerimizi övülen kullardan eylesin.
Âmin!

Namazın Önemi Nedir?

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Cuma mesajları 31 Aralık: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Ey bağışlayıcıların en bağışlayıcısı Rabbimiz! Bizler gafil kullarız. Dilimizden adını evimizden bereketini eksik etme!
Âmin!

Cuma günü ve namazı hakkında ayet ve hadisler

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Cuma mesajları 31 Aralık: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Rabbimiz!

Mübarek Cuma gününün hürmetine bizleri bağışla. Bizlere sağlık, afiyet ve feraset nasip eyle.

Amin!

Hayırlı Cumalar

Cuma Suresi okunuşu ve anlamı

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