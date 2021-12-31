Cuma mesajları 31 Aralık: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en değerli gün olan Cuma, müminlerin Allah'ı teşbih için camileri doldurdukları bir zaman dilimidir. Müminler bu günde bolca tevbe, istiğfar eder ve Rablerine yönelirler. Bu Cuma sevdiklerinize göndererek manevi bir hava oluşturacak en güzel, manalı, resimli ve duygusal Cuma mesajlarını hazırladık. En anlamlı, güzel Cuma mesajları, sözleri, dualı, resimli, kısa ve uzun…