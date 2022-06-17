Büyüleyici güzellik: Fin Bahçesi

◾ Halk arasında anlatılan hikayelere göre, İran'da Kaçarlar döneminde 19. yüzyılda yaşayan Emir Kebir, zeki ve çalışkanlığının yanı sıra yaptığı işlerden dolayı halk tarafından çokça seviliyor.

◾ Zamanla hem sarayda hem de halk arasında ismi ön plana çıkan, yaptığı işlerle gönüllerde yer edinen Emir Kebir'in bir süre sonra hanedanlığa karşı bir tehdit olarak görülmesi de kaçınılmaz oluyor. Rivayete göre, Nasıreddin Şah da bu zan ile Emir Kebir'in öldürülmesi fermanını veriyor.

Osmanlı'nın Kıbrıs'taki mührü: Büyük Han