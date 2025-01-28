Beyşehir’in simgesi: Eşrefoğlu Camii

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◾ Konya Beyşehir'de göl ile kale arasında kalan bölge üzerinde Eşrefoğulları'nın kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından inşa edilen Eşrefoğlu Camii, Eşrefoğulları'nın en önemli eseri olarak tarihe geçti.

Eşrefoğulları kimdir?

1326 yılında sona eren ve kırk yıla yakın bir süre Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bolvadin ve Akşehir civarında hükmetmiş beylik.

◾ Bir han ve çifte hamam ile desteklenen cami, ahşap direkli ve düz damlı camilerin en geniş ve mükemmeli olarak mimari tarihinde kendisine yer buldu.

İSLAM SANATINA DAİR BİLİNMESİ GEREKEN TERİMLER