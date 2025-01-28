Beyşehir'in simgesi: Eşrefoğlu Camii
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan, bölgenin İslamlaşmasında önemli pay sahibi olan ve başarılı bir askeri kariyere sahip olan Selçuklular, inşa ettikleri mimari eserlerle hem başarılarını katladılar hem de Anadolu'yu baştan aşağı İslami simgelerle donattılar. Bu eserlerden birisi de Konya'ya çok yakın bir noktada inşa edilen Eşrefoğlu Camii idi. Anadolu'nun ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerinin en büyüğü olan mabed, Türkistan'daki ağaç direkli camiler merkeze alınarak inşa edilmişti. Beyşehir'in simgesi olan Eşrefoğlu Camii'ni araştırdık.
◾ Konya Beyşehir'de göl ile kale arasında kalan bölge üzerinde Eşrefoğulları'nın kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından inşa edilen Eşrefoğlu Camii, Eşrefoğulları'nın en önemli eseri olarak tarihe geçti.
Eşrefoğulları kimdir?
1326 yılında sona eren ve kırk yıla yakın bir süre Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bolvadin ve Akşehir civarında hükmetmiş beylik.
◾ Bir han ve çifte hamam ile desteklenen cami, ahşap direkli ve düz damlı camilerin en geniş ve mükemmeli olarak mimari tarihinde kendisine yer buldu.
Dillerde ve kitaplarda bir mabed
◾ Beyşehir gölünün kenarında bir sanat parçası olan Eşrefoğlu Camii, inşa edildiği dönemden günümüze dek Müslümanların ve araştırmacıların göz bebeği olmuştu.
◾ Fransız seyyah Charles Texier 1832 yılında Eşrefoğlu Camii'nden bahsetmiş ve yapının fotoğrafını çekmişti. Alman Oryantalist Friedrich Sarre, 1896 tarihinde yayınlanan "Küçükasya Seyahati" kitabında camiyi anmıştı.
Görkemli direkler
◾ Caminin ilk olarak göze çarpan tarafı, müminleri karşılayan görkemli direkleri. Eşrefoğlu Camii'ni tam kırk sekiz ahşap sedir direk ayakta tutmakta.
◾ Her biri yedi buçuk metre yükseklikte olan ahşap direklerin yirmi ikisi tanesi sekizgen, bir tanesi ongen kalan on dokuz tanesi ise yuvarlak gövdeli. Kolay işlenebilir ve dayanıklı olmaları sebebiyle direklerde sedir ağacı tercih edilmişti.
En büyük ahşap direkli cami
◾ Eşrefoğlu Camii'nin inşası üç sene sürmüştü. Büyük bir titizlikle inşa edilen cami Anadolu'da bulunan en büyük ahşap direkli cami olmasıyla mimari anlamda öne çıktı.
◾ Cami bu özelliği sebebiyle uzun yıllar boyunca turistlerin dışında mimari alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve akademisyenlerin de araştırma sahası oldu.
Caminin ortasındaki kuyu
◾ Eşrefoğlu Camii'nin tam ortasında bir kuyu bulunmakta. Boş olan bu kuyu eskiden kar deposu olarak kullanılırdı. Camide bulunan direkler sedir ağacındandı.
◾ Sedir ağaçlarının sürekli olarak kontrol edilmesi, nemlenmenin önüne geçilmesi için kar deposuna belli mevsimlerde kar yığılırdı. Böylece ağaçların ihtiyacı görüldüğü gibi yazın bu kar cami için günümüzdeki klima işlevi de görmüş olurdu.